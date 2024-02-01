Как понять, что у вашего ребенка СДВГ: симптомы и проявления

СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности) - это патология развития, при которой ребенок не может в полной мере управлять своими эмоциями, двигательной активностью и вниманием. Неумение контролировать себя и невозможность усидеть на одном месте присуща большинству детей, однако, в определенные периоды и моменты, такие как образовательный процесс, требование со стороны взрослого, ребенок может себя успокоить и пройти испытание выдержкой. Ребенок с СДВГ же не просто не в состоянии себя сдержать и проконтролировать, но искренне не понимает, что с ним происходит что-то не то.

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СДВГ - расстройство, обусловленное неврологическими причинами и является врожденным. Стоит отметить, что данные диагноз в действительности присуще только 5-10% детей и может диагностироваться только после 5летнего возраста. Особенностью данного заболевания является тот факт, что СДВГ - диагноз, который не поддается лечению в полном объеме, а может лишь быть компенсирован и облегчен грамотным коррекционным и медикаментозным подходом.

На сегодняшний день статистика такова, что диагноз СДВ/СДВГ ставится сейчас большому количеству детей. Стоит только подольше поелозить на стуле, посчитать ворон в окне, пока с тобой разговаривают, забыть то, что тебе сказали буквально минуту назад, как в медицинской карте появляется ужасная аббревиатура со знаком вопроса рядом. Стоит ли бить тревогу, услышав данный диагноз? Об этом "Рамблеру" рассказала клинический психолог Дарья Живина.

Как проявляется СДВГ

По сути, СДВГ не самое распространное заболевания и шанс, что именно вас оно настигло - очень невелик, однако если вы заметили ряд симптомов, схожих непосредственно с данным диагнозом - это повод обратиться к грамотному специалисту в области неврологии и психиатрии.

Что же, если не СДВГ?

Существует как минимум два аспекта, которые могут тесно ассоциироваться с симптомами заболевания. Первый из них , самый безобидный, но требующий психологической коррекции - характер и установки ребенка в семье и социуме. Зачастую проявление неусидчивости, “стояние на ушах” во время занятия, нежелание концентрироваться на важной, но рутиной работе, такой как уроки и общее непослушание в целом несет в себя довольно банальный характер и при грамотном подходе полностью нивелируется. Что же хочет нам показать ребенок таким поведением? Зачастую демонстративное поведение, которое не только родители, но и эксперты путают с СДВГ - это ряд психологических атак и защитных реакций. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

В первую очередь мы говорим о младших школьниках, и для них подобные проявления это:

привлечение внимание

борьба за лидерство

избегание ответственности как защитная реакция в собственной неуверенности

месть

Зачастую подобные дети слишком тихие и спокойные дома, в семье, бояться возразить лишний раз авторитарным родителям, но при этом совершенно неконтролируемые в саду или школе. На них поступают жалобы от учителей, родителей других детей и в панике поставленные диагнозы.

Что же делать в такой ситуации? В первую очередь проверить. Если ребенок ерзает во время урока, демонстративно завязывает шнурки в момент, когда учитель входит в класс, постоянно отвлекает соседа по парте, достаточно переложить на него немного ответственности для того, чтобы он почувствовал себя более значимым, а его внутреннее Я возликовало с мыслью “Меня заметили”. В школе такому ребенку можно поручить раздать всем тетради, принести мел для доски или же попросить проследить за дисциплиной в классе, если учителю необходимо отойти на пару минут. Из отъявленного хулигана этот непоседа с большим удовольствием преобразиться в ответственного и гордого собой ребенка. И, конечно, же в ситуации, когда мы имеем дело с психологическим аспектом лжеСДВГ, необходимо обязательно посмотреть в сторону семейных взаимоотношений и места, которое занимает в них ребенок. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

Вторым, не самым приятным диагнозом, который может вызывать симптомы, схожие с СДВ/СДВГ может стать травма пренатального и постнатального периода развития ребенка. Наш головной мозг уже с момента зачатия, а именно с 2-3 недели эмбриона, проходит сложный и каждодневный этап развития, называемый нейропсихологической петлей развития. Каждая из отдельных областей головного мозга отвечает за определенную функцию. У детей с диагнозом СДВГ происходит нарушение функций лобных долей головного мозга, прежде всего префронтальной области, за счет сниженного энергообеспечения этих отделов. К 7-8 годам у ребенка зреют основные области лобной доли, что способствует созреванию навыков тонкой моторики, контроля социального поведения и общему развитию координации глаз, слежению и умению фокусироваться. (Именно поэтому отдавать ребенка в школу в возрасте 7 лет является наиболее щадящим с точки зрения его физиологии).

Но далеко не всегда мы имеем дело с диагнозом при наличии симптоматики. Очень часто снижение функциональности тех или иных долей головного мозга является следствием еще некомпенсированной гипоксии.



Всегда обращайте внимание на период беременности, то какими были роды и развитие ребенка до года, особенный акцент уделяя периоду ползания. При недостаточном насыщении кислородом, нарушенном кровотоке фукнции созревания страдают и ребенок приобретает симптомы СДВГ. И если в 4-5 лет безостановочно прыгать, постоянно сменять деятельность - это норма, то к периоду школы умение быть усидчивым сменяет период хаоса. Не поленитесь сделать электроэнцефалограмму головного мозга, возможно проблема лишь в том, что кислородное голодание в период раннего развития слегка сдвинуло развитие функций головного мозга, потому что организму необходимо было научиться компенсировать то, чего ему не хватало. В таком случае, хороший специалист в области неврологии, занятия с нейропсихологом помогут ребенку пройти путь компенсации и созревания гораздо быстрее, вычеркивая из анамнеза страшные аббревиатуры. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

И все же, всегда лучше быть на чеку и вовремя проверить ребенка, и в первую очередь обратить внимания на симптоматику. Основной период проявления симптомов - это возраст 3-6 лет, мальчики страдают от данного диагноза в 3 раза чаще, чем девочки, а сам диагноз устанавливается не ранее 4-5 лет.

Каковы же симптомы?

общая гиперактивность

нарушение внимания - сложность сосредоточиться и поддерживать концентрацию в течение даже короткого времени

постоянное моторное сопровождение - даже если ребенок собирает любимый конструктор, он все равно продолжает быть в бесконтрольном движении

легкие неврологические нарушения , такие как незначительной тремор рук, непроизвольное сокращение мышц

эмоциональная лабильность - частые смены настроения, повышенная раздражительность и плаксивость

повышенная психическая и физическая утомляемость

нарушение пространственного восприятия, сложность в том, чтобы четко обвести изображение, нарисовать предмет.

Если вы заметили лишь пару симптомов - не стоит делать поспешных выводов, но если все же диагноз подтвердился - это работа не только для ребенка, но и для родителя. Обязательно поговорите со всеми значимыми взрослыми в жизни ребенка (учителями, воспитателями, родными), объясните ситуацию и заручитесь поддержкой и пониманием, которые так важны ребенку. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии