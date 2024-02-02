Советник Мединский рассказал, что новый учебник по обществознанию почти завершен

Председатель Российского военно-исторического общества, государственный советник РФ первого класса, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что работа над созданием нового учебника по обществознанию для школьников находится на завершающем этапе. Он отметил, что новый учебник будет «кардинально лучше» прежних и будет содержать актуальную информацию о тех процессах, которые происходят в российском и международном обществе, пишет ТАСС.

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Мединский подчеркнул, что преподавание обществознания нуждается в кардинальном реформировании, и это мнение поддерживает практически всё преподавательское сообщество. Он также отметил, что курс «Обществознание» должен быть практичным и содержать самую актуальную информацию о тех процессах, которые происходят в российском и международном обществе.

Мединский считает, что обновленный курс по обществознанию должен включать определение роли и значимости России в формировании справедливого миропорядка, основанного на равенстве стран и народов, отказе от претензий на мировую гегемонию и укреплении многополярной основы мира. Он также подчеркнул, что обществознание является очень важным предметом, который должен быть полезным для школьников и увязан с историей общественного развития.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщал, что в течение двух-трех лет планируется разработать единые государственные учебники по всем предметам для российских школ. На сегодняшний день уже разработан единый учебник по истории.