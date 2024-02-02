Эксперты рассказали, как привить детям полезные пищевые привычки

Специалисты Роспотребнадзора и нутрициолог Екатерина Пырьева перечислили несколько важных принципов при планировании детского рациона.

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Во-первых, детское питание должно формировать правильное пищевое поведение.

Во-вторых, количество энергии от еды важно привести в соответствие с тратам организма. Третий принцип – разнообразие. После года нужно добавить в рацион все группы продуктов, кроме грибов.

Четвертый – режима питания. Важно делить приемы пищи на основные и дополнительные. Завтрак – в первые два часа после пробуждения, а ужин – за два часа до сна.

По мнению специалистов, если ребенок не ест вечером, а аппетит появляется ночью, то у него сбит режим. Исправить ситуацию можно: выключаем гаджеты по вечерам и устраиваем семейные приемы пищи. Малыш может даже не есть, а просто сидеть за столом. Но постепенно у него сформируются правильные пищевые привычки.

При планировании детского рациона важно учитывать, что существуют продукты, которые должны быть на столе ежедневно. Это прежде всего мясо, рыба или птица; молочные продукты; макаронные изделия, крупы или хлеб. Сыр и творог можно давать несколько раз в неделю.

Если ребенок что-то не любит, можно предложить ему этот продукт в разных видах или комбинации с привычной едой.

Вредные продукты нельзя запрещать полностью, так как это вызовет обратную реакцию. Для начала нужно объяснить, что такая еда не на каждый день.

На завтрак можно давать йогурт с каким-то зерновым продуктом, кашу и бутерброд с сыром, блюда из яиц с овощами, творог и иногда мюсли.

Младшим школьникам лучше не предлагать утром сытную еду, если в школе они полноценно завтракают. Но фрукт или сок для перекуса не будут лишними.