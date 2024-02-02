Эндокринолог дала совет родителям, что делать при первых признаках ожирения у ребенка

В России каждый год растет количество детей с ожирением. Родителям при подозрении на заболевание нужно убедиться, что это действительно ожирение или избыточная масса тела. Детский эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско рассказала «ФедералПресс», к кому обратиться и что нужно учитывать перед походом к врачу.

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«Если врач определяет избыточную массу тела, то дает индивидуальные рекомендации профилактического характера, чтобы не допустить ожирения в будущем: коррекция питания, добавление адекватной нагрузки, сон улучшить, гаджеты [ограничить]. Если педиатр диагностирует ожирение, получаем направление к детскому эндокринологу на более углубленное обследование, включающее в себя: анализ крови, УЗИ печени, электрокардиограмма», – сказала специалист.

По словам Тараско, нужно определить, действительно ли есть проблема и идет ли тенденция к ухудшению состояния. При обращении к врачу родителям надо знать конкретные числа, сколько ребенок набрал в весе и насколько вырос за год. Педиатр или эндокринолог могут спросить, с каким весом ребенок родился и как развивался. Врач напомнила, что избыточная масса тела считается вариантом нормы, а вот ожирение – уже медицинская проблема.

Эндокринолог перечислила частые причины ожирения как в детской, так и во взрослой практике: cахарный диабет 2-го типа, неалкогольная жировая болезнь печени, нарушение сна, апноэ сна, депрессия.