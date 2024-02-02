Эндокринолог рассказала родителям о методах борьбы с диабетом у детей

Диабетом болеют не только взрослые, но и дети. Какие методы лечения и профилактики можно применять в работе с маленькими пациентами, рассказала «ФедералПресс» эндокринолог Анастасия Тараско.

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«Сахарный диабет – пожизненное заболевание, но поскольку период заболевания для детей длительный, то можно нормализовать массу тела при помощи диеты, лекарственной терапии и физической нагрузки. Впоследствии будет улучшение по метаболическим показателям, в том числе диабет перейдет в стабильную ремиссию», – сказала врач.

Анастасия Тараско отметила, что детям до 18 лет очень редко назначают инсулин, так как им достаточно сахароснижающих препаратов. Инсулин назначается только в тяжелых запущенных случаях.

Основной упор в лечении диабета у детей, помимо приема сахароснижающих препаратов, делается на питании и движении. Также разрешены бариатрические операции – это хирургическое изменение желудка, кишечника или обоих органов сразу с целью вызывать потерю веса. Если консилиум врачей принимает решение, то операцию можно провести уже в 15–16 лет, не дожидаясь совершеннолетия.

«После бариатрических операций люди с ожирением излечиваются от диабета, это впечатляет даже эндокринологов, которые настроены скептически. Пациенты полностью отказываются от сахароснижающих препаратов, когда масса тела приходит в норму. То же самое происходит в детской практике еще быстрее и эффективнее, если подходить к делу комплексно», – отмечает Тараско.