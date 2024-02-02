Психолог объяснила, как поладить с агрессивным подростком

Когда дети достигают подросткового возраста, отношения между ними и взрослыми часто становятся напряженными, возникают конфликты. Детский психолог Наталья Наумова рассказала «ФедералПресс», как родителям решать «проблему отцов и детей».

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«Если ребенок по отношению к родителям позволяет рукоприкладство, обзывается, не идет на контакт, замыкается – все это говорит о том, что ребенок получил опыт неправильного решения конфликтных ситуаций, когда взрослые показывали неправильный пример: не могли договориться, кричали. В зависимости от того, какой ребенок получил опыт, этот период может по-разному проявляться», – сказала психолог.

Наталья Наумова отмечает, что важно обратить внимание на уважение к самому подростку. А вот читать ему морали бессмысленно, это только отталкивает ребенка от родных. Поэтому важно относиться к подростку как к взрослому, с уважением, пониманием и стараться беседовать, помогать принимать верные решения.

Детей не стоит сравнивать с другими людьми, подшучивать над ними, использовать сарказм или критику, потому что подростки очень ранимы, они могут затаить обиду или, наоборот, сразу эмоционально и остро отреагировать.

«Бережно, аккуратно показываем ценность ребенка. Очень часто родители чувствуют разочарование, что не такого ребенка они себе представляли. А это тоже будет усугублять ситуацию. Важно постараться понять его таким, какой он есть. И как бы он себя ни вел, все равно находить возможность за что-то похвалить», – отмечает психолог.