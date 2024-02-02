Психолог: чрезмерная требовательность матери может сформировать неуверенность в ребенке

«Повышенная требовательность матери влияет на уверенность в себе, это когда мама всё время недовольна ребёнком. Маме кажется, что чем больше она ребёнком неудовлетворена, тем больше тащит его к высокой метке. Есть обратный эффект — ощущение, что мы чего-то достигли, не создаётся, каким бы человек ни был умницей, он остаётся неуверенным в себе. Недоверчивость к миру складывается, когда мама непоследовательная: сегодня люблю не могу, а завтра уйди с глаз моих. То добрая, то жестокая, то принимающая, то отвергающая. Соответственно у ребёнка возникает ощущение, что от этого мира, а мама — целый мир для ребёнка, можно ждать чего угодно. Сегодня он положительный, а через полчаса разрушительный. Потом он всю жизнь живёт с ощущением, что что-то плохое случится».