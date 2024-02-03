Ким Кардашьян показала, как прошло 6-летие дочери в стиле Братц

Блогерша, звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян устроила вечеринку для дочери Чикаго. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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По случаю 6-летия дочери Ким Кардашьян опубликовала редкие кадры со всеми своими детьми. Она устроила вечеринку в стиле Братц, украсив все пространство куклами и тематическим декором.

Кардашьян даже сделала собственный розовый подиум, на котором большими буквами написали имя Чикаго. Вечеринка прошла несколько дней назад, но поделиться кадрами Ким Кардашьян решила только сейчас.

Ким Кардашьян официально развелась со своим бывшим мужем, рэпером и дизайнером Канье Уэстом в марте 2023 года. У бывших супругов четверо детей: 11-летняя Норт, 8-летний Сейнт, 6-летняя Чикаго и 5-летний Псалм.