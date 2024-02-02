Когда сцены поцелуев могут травмировать детскую психику
Малышу будет полезно наблюдать, что родители проявляют любовь друг к другу, но важно знать меру. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказал клинический психолог Юрий Грязев.
Специалист считает, что целоваться в губы можно и при детях, но лучше объяснить им, почему мама с папой ведут себя подобным образом и когда это уместно.
«Ребенок может задаться вопросом: «Почему меня тоже не целуют в губы?» или же проявлять инициативу, чтобы поцеловать кого-то именно таким способом — дети часто повторяют действия значимых для них взрослых. Поэтому хорошо бы ребенку объяснить, что есть разные поцелуи: некоторые из них только для взрослых», — предупредил психолог.
Проявления чувств в присутствии ребенка не должны быть слишком эротизированными, вызывающими, сексуальными, напоминающими прелюдию. Так как детям непонятно такое поведение, распущенность родителей может серьезно травмировать их психику.
«Если родители на протяжении длительного времени выходят за рамки "допустимого" при своем ребенке, есть риск, что в будущем у него могут появиться сексуальные расстройства», — предупредил эксперт.