Когда сцены поцелуев могут травмировать детскую психику

«Ребенок может задаться вопросом: «Почему меня тоже не целуют в губы?» или же проявлять инициативу, чтобы поцеловать кого-то именно таким способом — дети часто повторяют действия значимых для них взрослых. Поэтому хорошо бы ребенку объяснить, что есть разные поцелуи: некоторые из них только для взрослых», — предупредил психолог.