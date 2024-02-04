Вирусолог спрогнозировал подъем заболеваемости гриппом на весенних каникулах

«Заболеваемость — это всегда серьёзно, особенно, когда речь идёт про грипп. Для гриппа существует подъём — где-то конец марта — начало апреля. По идее, наверное, будет ещё больший подъём. Ноябрь и апрель — два пика по гриппу. Сейчас подъём есть. Мне кажется, что будет ещё чуть-чуть больше именно к школьным каникулам».