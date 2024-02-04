Как без трагедии отучить ребенка от соски

Отучение ребенка от соски – это важный этап в его развитии, который не всегда проходит гладко. Однако, если внедрить в этот процесс элементы игры, он может стать не только плавным, но и увлекательным. "Рамблер" даст несколько полезных лайфхаков, которые помогут вам справиться с этой задачей.

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Сказка

Придумайте сказочные рассказы о соске, где она отправляется в захватывающие приключения. Создайте книжку или фотоальбом с иллюстрациями, рассказывающий о том, как соска отправилась в волшебную страну и нашла там новых друзей. Одушевление привычного предмета поможет ребенку легче принять его пропажу.

Награда

Сделайте для ребенка "сказочную коробку" с подарками. Внутри нее может быть мягкая игрушка, сладость или что-то еще, что принесет радость вашему малышу. Каждый раз, когда он будет соглашаться отдавать соску, давайте ему вознаграждение из этой коробки. Создайте таким образом позитивные ассоциации с отсутствием соски. Так утрата станет для ребенка менее болезненной, ведь маленькие подарки будут его приободрять и мотивировать.

Замена

Организуйте игровой поиск нового друга для вашего малыша. Посетите магазин игрушек вместе и дайте ему выбрать мягкого зверька или куклу, которые станут его новым компаньоном вместо соски. Позвольте малышу чувствовать, что выбор он делает сам. Малыш безболезненно перенесет утрату, если его вниманием завладеет что-то новое. Это также даст ему чувство контроля и ответственности за свои действия.

Календарь

Создайте "магический звездный календарь". Нарисуйте его и повесьте на стену. Ячейки там должны представлять собой дни или недели без соски. Каждый удачный день украшайте яркой звездой или другим веселым символом. Ребенок будет в восторге от того, как его календарь наполняется яркими моментами, и станет гордиться собой.