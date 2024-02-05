В нижегородском роддоме рассказали, от чего зависит форма пупка

Некрасивый пупок не является следствием ошибки во время принятия родов, рассказали акушеры родильного дома №1 Нижнего Новгорода. Об этом пишет главред издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов. Долгое время в обществе считали, что в «торчащем» пупке виноваты именно акушерки: мол, неправильно завязали его во время принятия родов. Однако это оказалось не так.

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Как выяснилось, раньше пуповину перевязывали шелковыми нитями, а сам пупок завязывали на узелок. Сейчас на остаток пуповины накладывают специальную скобку, которая пережимает слизистый остаток, но саму кожу не затрагивает. После этого формируется рубец, остаток пуповины высыхает и отваливается. Отсюда получается, что форма пупка зависит только от наследственности.