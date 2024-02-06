Rebotica: 55% россиян в 2023 году увеличили расходы на онлайн-образование детей

Больше половины россиян (55%) в 2023 году увеличили траты на обучение детей онлайн. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования онлайн-школы IT-профессий для детей Rebotica и платформы онлайн-рекрутинга HH.ru.

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В исследовании приняло участие более 1600 родителей детей в возрасте от 6 до 16 лет.

У большинства опрошенных родителей (78%) дети обучаются в онлайн-школах в дополнение к основному образованию. Для многих это длительный опыт: 64% респондентов указали на то, что в 2023 году их дети продолжили обучение, начатое в предыдущие годы. При этом почти треть респондентов (32%) остались в той же онлайн-школе, а 42% сказали, что перешли в другую. Еще 26% родителей сообщили, что в 2023 году в первый раз приобрели онлайн-курс своим детям.

В каждом втором случае (так ответили 51% респондентов) онлайн-образование детей связано с дополнительным изучением школьной программы. Большая часть детей изучает иностранные языки в таком формате – об этом сказали 40% родителей. Также стремительно растет интерес к IT-профессиям и программированию (25% ответов). Еще одна тенденция 2023 года — рост популярности онлайн-занятий по шахматам: их выбрали 8% респондентов.

На прежнем уровне траты на онлайн-образование детей в 2023 году остались у 45% респондентов. У остальных (55%) они увеличились, и у большинства родителей (59%) в этой категории расходы выросли на 10-20%. Еще 34% стали тратить на 40% больше и 7% респондентов отметили, что они увеличили траты на 30%.

Отвечая на вопрос, почему они готовы тратить больше, чаще всего респонденты говорили о том, что онлайн-школа ребенку интереснее обычной. Также они отмечали удобство удаленного формата: по словам родителей, ребенок может заниматься, когда у него есть время и настроение. Это влияет на эффективность обучения, дети делают хороший прогресс. Кроме того, опрашиваемые отмечали, что дети не сталкиваются с буллингом в онлайн-школах.