Что делать, если раздражает собственный ребенок

Злость на собственных детей — проблема, с которой сталкивались многие женщины. Зачастую ее причиной является внутреннее психологическое напряжение самого родителя, а не вредность или несговорчивость ребенка. Отрицательные эмоции по отношению к своим детям у матери нередко сопровождаются сильным чувством вины. Чтобы справиться с ним, важно прислушаться к своим ощущениям и понять, что лежит в основе негативных эмоций.

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О том, какие внутренние конфликты могут скрываться за раздражением в адрес собственных детей и что поможет их преодолеть, рассказал Евгений Теребенин, дипломированный психолог, член Международной ассоциации психологов.

Нормально ли раздражаться на собственного ребенка?

Вспомните себя в детском возрасте. Ваши родители наверняка злились на вас за что-то. Маленькие дети совершают множество действий, из-за которых взрослые могут расстраиваться: убегают из дома, постоянно болеют, будят родителей среди ночи. Кроме того, в детском возрасте мы могли отождествлять себя с героями мультфильмов и книг, копировать их поведение. Хорошо, если вашей любимой сказкой была «Золушка», а что если — «Ну, погоди», и вам там нравился совсем не заяц? Для нас как детей это была игра, а для родителей – стресс.

Поэтому иногда испытывать раздражение из-за поступков и действий ребенка — нормально. Однако если негативные эмоции постоянные и начинают мешать жить, следует обратить на это внимание. Во взрослой жизни ребенок, который находился с часто раздраженной из-за него матерью, будет испытывать трудности в построении здоровых и счастливых отношений с партнерами. Он подсознательно будет выбирать в спутники жизни людей, которые принесут ему те же страдания, что и родитель. А также переносить претензии к своей матери на партнера. Нездоровая атмосфера в родительской семье формирует неуверенность в себе и может привести к нарциссическому расстройству личности.

Следующий чек-лист поможет мамам понять причину раздражительности. Почему мы можем испытывать раздражение по отношению к собственным детям?

1. Неправильное распределение ролей в родительской, а теперь и в собственной семье

У взрослых людей может быть слишком много забот, помимо воспитания собственных детей, — работа, ипотека, пожилые родственники. Случается так, что времени на воспитание не хватает, поэтому родители перекладывают на старшего ребенка ответственность за младшего. Это неправильно и ломает систему взаимодействия в семье. Старшим детям сложно взять на себя такой груз обязанностей, они сами нуждаются в любви и поддержке родителей. А младшие, в свою очередь, не дают того признания старшим, которое давали бы родителям, если бы те воспитывали их.

Когда повзрослевшие старшие сестры и братья заводят свои семьи, то из-за недополученной благодарности могут проецировать ситуацию в родительской семье на свою текущую и видеть в собственных детях неблагодарных младших братьев или сестер. Эта травма непризнания заставляет родителей отторгать от себя своих детей. Взрослых может бесить несамостоятельность ребенка, а в криках или игре они видят очередное проявление неблагодарности.

2. Проецирование детского комплекса «я никому не нужна»

Часто у взрослых людей из детства тянется установка о собственной ненужности. Она может появиться в возрасте от 3 до 7 лет от любой незначительной ситуации, возникшей в семье: например, из-за того, что ребенка постоянно оставляли дома одного, он жил с бабушкой, редко видясь с родителями, или мама и папа часто наказывали его без причины. Когда ощущение собственной ценности низкое, то человек зацикливается на нем и в первую очередь становится ненужным самому себе. В таком состоянии сложно отдавать любовь, а дети, которые в ней нуждаются, — вызывают раздражение.

3. Проецирование детского комплекса «я себя не люблю»

Эта программа поведения похожа на предыдущую, однако здесь причиной такого отношения к себе женщины может быть внутреннее ощущение недолюбленности со стороны отца и матери. Когда кажется, что родители в детстве не любили, а значит и я себя не люблю. В итоге это часто проецируется на собственного ребенка. Не люблю себя — значит, не люблю своих детей, так как они являются частью меня.

4. Возложение на детей собственных несбывшихся мечтаний

Каждый из нас имел какое-то стремление и талант, но не каждый его реализовал. Те, кто не смог претворить мечту в жизнь: например, стать известным музыкантом или успешным юристом, могут пытаться реализовать амбиции в своих детях. Ребенок в понимании такого родителя должен стать тем, кем не стал он сам. Однако наши мечты и благие устремления могут не совпадать с желаниями и способностями ребенка. А взрослый, который испытывает боль от «несбывшихся надежд», — переносит на него свое раздражение.

5. Отношение и требования к детям, как к взрослым

Не секрет, что многие родители мечтают о том дне, когда их ребенок наконец повзрослеет, станет самостоятельным и будет нести ответственность за свои действия. Однако, если подобные требования выдвигаются по отношению к маленькому человеку постоянно, то это может фрустрировать обе стороны конфликта. Такое поведение часто бывает у женщин в разводе и говорит о том, что мать пытается видеть в сыне замену мужа. С помощью манипуляций она может добиваться от ребенка повышенной заботы и внимания по отношению к ней.

Например, притворяться больной или жаловаться на свою жизнь в поисках поддержки ребенка. Когда сын подрастет, такая мама будет внушать ему, что вокруг него мало достойных девушек — только она сама любит его больше всех. В перспективе мать будет ревновать сына к его избранницам и станет серьезной помехой на пути к его личному счастью. Подобное поведение может привести либо к испорченным отношениям в семье, либо к отсутствию сепарации между родителем и ребенком, а значит невозможности для сына построить здоровую собственную семью.

6. Смерть предыдущих детей

Трагедия такого характера вызывает сильные эмоции, среди которых — неконтролируемое чувство тревоги за остальных детей. Страх за их безопасность бывает настолько силен, что иногда порождает к ним неприязнь. Сюда же может добавиться обвинительная риторика: «Они умерли, а ты все еще жив». Так, дети становятся жертвой травмы своих родителей, которые переживают утрату их брата или сестры.

7. Родовые истории

У каждого родителя есть свое мировосприятие, складывающееся из истории семьи — ситуаций, ранее случившихся с родственниками. И чаще всего запоминаются примеры с худшим концом. Например, у родственников были чересчур избалованные дети, жизнь которых сложилась не по самому лучшему сценарию, несмотря на всю любовь и поблажки от родителей. Из такого родового опыта вырабатывается определенная причинно-следственная связь, а затем и боязнь повторить незавидную судьбу родственников. Поэтому родитель с таким бэкграундом может пытаться всеми силами предотвратить повторение подобной ситуации, испытывая сильное раздражение от слишком «свободного», на его взгляд, поведения детей.

Как помочь себе справиться с отрицательными эмоциями?

Ситуативная реакция — что делать, если ребенок бесит прямо сейчас

Если дети начинают раздражать родителя при одном взгляде на них — это может означать, что мать или отец видят в них себя и вспоминают свои собственные неприятные события из детства или неудачи. В таком случае необходимо отделить личность ребенка от своей: проанализировать качества, которые в нем раздражают, и осознать их в себе. Кроме того, важно понять, по отношению к кому на самом деле родитель чувствует раздражение — к ребенку и к своему партнеру, так как на детях может сказываться дискомфорт в отношениях между супругами.

Также важно постараться понять психологию ребенка в конкретный момент времени. Например, испытывая раздражение от шумной детской игры, напомните себе, что она обязательно прекратится — рано или поздно. Справиться с раздражением можно, проявив интерес к тому, во что именно играют дети. Когда мама поймет, в чем смысл игры, то поможет малышам сформулировать правила, определиться с целью и результатом игры, а значит — найти ее концовку. Так, дети станут более организованными, а родители почувствуют, что умеют решать возникающие проблемы, а затем и вовсе перестанут на них реагировать.

Последовательная работа над собой — как избежать эмоциональных всплесков в будущем и оставаться спокойными в любой ситуации

Раздражение — признак бессилия, которое человек испытывает перед какой-либо жизненной ситуацией. Оно возникает, когда родитель не справляется с проблемами извне и злится из-за этого — а тут еще дети добавляют нагрузку. В таком случае негативные эмоции по отношению к ребенку могут быть своеобразной «компенсацией» за неспособность взрослого справляться со сложностями в своей жизни — нельзя ведь покричать на стол на кухне, а на ребенка — как будто бы можно. В такой ситуации людям важно поразмыслить над тем, из-за чего на самом деле возникает ощущение бессилия, появляются раздражение или неприязнь и что поможет решить проблему.

Кроме того, раздражение появляется тогда, когда человек находится слишком близко к другому. Часто в таком случае взаимно нарушаются личные границы. Например, когда сын уже стал взрослым, а до сих пор живет с мамой — он будет раздражаться на нее. Все из-за того, что родителю и выросшему ребенку уже стало тесно вместе — их желания, интересы и биоритмы не совпадают. Причем, если бы мама была в другом городе или квартире, то повода злиться и не возникало бы.