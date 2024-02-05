Психолог рассказала, как решить важную проблему в школах

Клинический психолог Олеся Иневская в беседе с «ФедералПресс» подчеркивает, что исследование 2019 года выявило расхождение в восприятии уровня травли между детьми и их учителями.

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По словам психолога, регулярные встречи с учениками могли бы помочь предотвратить буллинг на раннем этапе. Однако в настоящее время школьные психологи часто загружены и не имеют возможности проводить подобные мероприятия из-за ограниченности времени и бумажной работы.

Психологическая помощь может включать в себя тестирования, тренинги, встречи для развития социальных навыков, выявление особенностей поведения, работу с проблемными детьми, индивидуальные консультации, групповую терапию и взаимодействие с родителями.

Психолог, специализирующийся на работе с подростками, Егор Широченков отмечает, что в идеале местные штатные специалисты должны заниматься психологической профилактикой в школах. Однако из-за их загруженности предпочтительнее привлекать сторонних специалистов хотя бы раз в неделю.

Регулярное общение с психологом позволит избежать стигматизации со стороны окружающих, если ребенок обратится за помощью. Психолог может также объяснить детям феномен буллинга и его последствия, подчеркивая, что важно разговаривать и справляться с эмоциями.

Психологи считают, что борьба с буллингом требует комплексного подхода, включая обучение всех педагогов работе с подобными ситуациями. Регулярная поддержка психологов и общение с учениками могут снизить количество инцидентов буллинга в школах.