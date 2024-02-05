Кому положено единое пособие на детей и как его получить

Единовременные выплаты добровольцам, получившим боевые ранения, не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия на детей. Такое постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин — оно размещено на сайте кабмина.

«Парламентская газета» выяснила, кто может претендовать на это пособие, какие доходы семьи учитываются, а какие не берутся в расчет при его оформлении.

По смыслу и по духу

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка начали выплачивать с 1 января 2023 года, объединив ряд мер соцподдержки нуждающихся семей. Это ежемесячное пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет.

При этом выплаты назначают исключительно малоимущим семьям при комплексной оценке их нуждаемости. В качестве доходов семьи суммируются более десятка различных денежных поступлений, исключений — почти вдвое больше. Среди последних дополнений — постановление кабмина 2022 года, позволяющее не учитывать доходы мобилизованных при оформлении детских пособий. Нынешнее решение Правительства уточняет правила назначения этой меры соцподдержки и для семей добровольцев.

«Речь идет о единовременных выплатах добровольцам в связи с причиненным ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях. Теперь такие выплаты не будут учитываться при комплексной оценке нуждаемости, необходимой для назначения единого пособия на детей», — говорится в пояснении к постановлению, опубликованном на сайте Правительства.

Это решение стало логичным продолжением уже начатой работы по невключению вознаграждений и компенсационных выплат участников СВО для определения нуждаемости их семей, сообщила в комментарии «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Внесение соответствующих изменений было лишь вопросом времени. Судя по смыслу и по духу этой нормы, данные выплаты и не должны были входить в расчет нуждаемости», — отметила депутат.

Критерии, по которым сейчас определяют нуждаемость семьи в поддержке государства, она назвала «четкими, вполне понятными и объективно легко рассчитываемыми».

«Судя по тому, что у нас семьи с 10 миллионами детей получают соответствующее пособие, система работает хорошо. Жалоб и обращений на эту тему мне, по крайней мере, не поступало», — подчеркнула Бессараб.

Условия для поддержки

Единое пособие — это мера господдержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания, говорится на сайте Социального фонда. Его назначают, если заявитель и его дети — граждане Российской Федерации и постоянно проживают в своей стране. Второе важное условие — возраст ребенка. Семьям с несколькими детьми единое пособие выплачивают на каждого ребенка до достижения 17 лет.

При назначении пособия учитывают также занятость родителей, наличие имущества и ежемесячный доход на каждого члена семьи. Пособие назначают только в случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия. Такими причинами может быть беременность более 12 недель, уход за ребенком до трех лет, инвалидом или пожилым человеком, многодетность, а также воспитание ребенка в одиночку, очное обучение при отсутствии стипендии, срочная служба в армии, нахождение в тюрьме, мобилизация, непрерывное лечение, в том числе ребенка, более трех месяцев и безработица. В последнем случае нужно иметь официальный статус и стоять на учете в центре занятости не более полугода.

Претенденты на пособие могут иметь одну квартиру или дом любой площади или же несколько, но только если их площадь на каждого члена семьи не превышает 24 и 40 «квадратов» соответственно. Допустимо также владеть одной дачей, гаражом, нежилым помещением, а также земельными участками общей площадью не более 0,25 гектара для горожан и не более 1 гектара — для сельчан. Нуждающиеся могут иметь один мотоцикл, катер, квадроцикл и автомобиль. При этом двумя автомобилями разрешено владеть многодетным или при наличии в семье инвалида.

Помимо имущества, при оценке нуждаемости учитывают и доходы каждого члена семьи за год. Чтобы рассчитать среднедушевой доход, необходимо сложить все заработки до вычета НДФЛ и прочие выплаты всех членов семьи за год, поделить на 12 по количеству месяцев и разделить на число домочадцев. Пенсии бабушек и дедушек в расчет не идут.

Что считать доходами

При расчете доходов семьи, согласно данным Соцфона, учитывают 14 видов дохода. Помимо зарплаты и гонораров, к ним относят доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия и компенсации, стипендии, алименты, доходы от банковских вкладов, операций с ценными бумагами и выигрышей, а также прибыль от продажи и сдачи в аренду имущества и дивиденды, полученные за рубежом.

Не учитывают при назначении выплаты 22 вида дохода. В их число входят заработки школьников, выплаты по социальному контракту, налоговые вычеты, целевые субсидии на приобретение имущества для малообеспеченных семей, средства маткапитала, единовременные выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава». Кроме того, в расчет не берут проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, все доходы мобилизованных, ежемесячные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства I группы, единовременные выплаты в связи со стихийным бедствием и терактом, а также страховые выплаты, возмещающие ущерб, причиненный жизни и здоровью человека и его имуществу.

Социальное пособие на погребение, единовременные выплаты в связи с гибелью или получением увечья военнослужащих, единовременную матпомощь на лечение ребенка тоже не учитывают при расчете нуждаемости. Не принимают во внимание при расчете единого пособия и расходы семьи на оплату ипотеки и других кредитов.

Сколько добавят

Размер ежемесячного пособия зависит от уровня нуждаемости семьи. Для беременных его рассчитывают исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособного населения, на ребенка — по минимуму на детей. Базовый размер выплат составляет 50 процентов от прожиточного минимума в регионе проживания. При этом могут назначить и 75, и даже 100 процентов, чтобы довести среднедушевой доход семьи до прожиточного уровня.

Оформлением единого пособия занимается Социальный фонд России. Заявление на выплату можно подать туда либо очно, либо через МФЦ или портал госуслуг. Социальный фонд России самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия, донести бумаги нужно будет только, если они не отражаются в государственных информационных системах. Заявления обычно рассматривают 10 рабочих дней, указано на сайте Соцфонда.