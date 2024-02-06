Эндокринолог рассказала родителям, как приучить ребенка к здоровому питанию

Важно с малых лет приучать детей к правильному питанию, чтобы они получали необходимые для здоровья компоненты. Детский эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско рассказала об этом в беседе с «ФедералПресс».

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«Обговаривайте меню на неделю, так, чтобы в списке были продукты, которые ест ребенок в течение 7 дней. И в момент ужина предлагаете то, что ест вся семья, или альтернативу. Если отказывается, то ребенок не должен выбирать привычные продукты питания, например, сладкое», – сказала специалист.

По словам Тараско, в таком случае ребенок из-за стола не очень сытым, но его аппетит будет лучше при следующем приеме пищи, и ребенок съест даже то, от чего обычно отворачивается.

Диетолог отметила, что процесс приучения к здоровой пище – постепенный. Есть несколько способов, чтобы изменить вкусовые предпочтения малыша. Ультимативный способ: если ребенок отказывается от основного блюда, предложите ему лишь небольшую порцию, приготовленную из его любимых продуктов.