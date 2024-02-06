Как увеличить стандартный детский вычет
Телеграм-канал Госуслуги подсказал, как родителям можно сэкономить семейный бюджет с помощью увеличения размера детского вычета.
Несмотря на то, что суммы вычетов фиксированные, их размер можно увеличить в два или даже в четыре раза.
В памятке приведено 7 способов увеличения вычета:
- передать свой вычет другому родителю и получить его в двойном размере. Например, мать троих детей вместо 5800 руб. вычета сможет получать 11600 руб. Подробно рассказано, как это сделать;
- единственному родителю также полагается двойной вычет. Для этого нужно предоставить на работу документы о смерти второго родителя или свидетельство о рождении ребенка, где не указано отцовство;
- наличие инвалидности у ребенка;
- если на работе родители забыли заявить вычет, его можно получить сразу за три предыдущих года. Оформить его в этом случае можно через личный кабинет налогоплательщика;
- можно заявить вычет даже не на своего, а на ребенка жены или мужа;
- если ребенок уже студент-очник, вычет за него тоже можно получить до тех пор, пока ему не исполнится 24 лет;
- заявить вычет на детей могут индивидуальные предприниматели и даже самозанятые родители. Последние вправе оформить вычет в случае, если у них появится обязанность по уплате НДФЛ. К примеру, если они продадут автомобиль или получат проценты по вкладам.