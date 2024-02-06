Психолог рассказала об отсутствии целеустремлённости у рождённых путём КС

Психолог рассказала об отсутствии целеустремлённости у рождённых путём кесарева сечения
Такие дети в течение жизни не прикладывают усилий, надеясь на помощь со стороны.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва объяснила это тем, что при операции плод не проходит всех этапов появления на свет.
«Когда ребёнок рождается при помощи кесарева сечения, он не проживает вот этих первых превозможений внешних ситуаций, то есть он появляется в мир достаточно легко. Это не значит, что ему не больно, — он также чувствует боль, когда у него расправляются лёгкие, также чувствует холод, перерезание пуповины, глазки болят… Но ребёнок, который идёт естественным способом по родовым путям, он себе дорогу прокладывает сам, а тот ребёнок, который «кесарёнок», он рождается с ощущением, что никаких усилий, чтобы что-то изменилось, применять не надо, а всё случится само, появится дяденька или тётенька, которые возьмут и вытащат его откуда-то».
Ранее психолог объяснила нежелание праздновать день рождения родовой травмой.