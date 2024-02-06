Психолог рассказала об отсутствии целеустремлённости у рождённых путём КС

«Когда ребёнок рождается при помощи кесарева сечения, он не проживает вот этих первых превозможений внешних ситуаций, то есть он появляется в мир достаточно легко. Это не значит, что ему не больно, — он также чувствует боль, когда у него расправляются лёгкие, также чувствует холод, перерезание пуповины, глазки болят… Но ребёнок, который идёт естественным способом по родовым путям, он себе дорогу прокладывает сам, а тот ребёнок, который «кесарёнок», он рождается с ощущением, что никаких усилий, чтобы что-то изменилось, применять не надо, а всё случится само, появится дяденька или тётенька, которые возьмут и вытащат его откуда-то».