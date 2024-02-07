Назван способ оторвать ребенка от смартфона без истерики

Современные дети постоянно сидят в гаджетах и стали уже настолько зависимы, что не расстаются со смартфоном ни на минуту. Это заметно вредит их развитию, учёбе, мешает строить социальные связи и так далее. Поэтому ничего удивительного в том, что родители пытаются ограничить их в этом вопросе, нет. Другое дело, что методы у всех разные и часть из них может испортить отношения с подростком.

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Как рассказала РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Виктория Савкова, стоит помнить, что любое ваше действие может вызвать противодействие, поэтому важно продумать вероятную реакцию ребенка — он может хлопнуть дверью, перестать учиться или даже затаить обиду. Так что необходимо выбрать наиболее подходящий формат разговора или ограничений.

Лучше всего строить диалог на уважительном отношении друг к другу и договорённостях. Например, обсудить, когда ребёнок может пользоваться телефоном, а когда нет. Договорённости у всех могут быть разными: всё зависит от волевых качества подростка, его степени осознанности и правил в семье. Также можно устраивать игровое пари — день, когда никто в семье не пользуется смартфоном. Это хороший способ провести время вместе.