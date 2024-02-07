Исследователи рассказали, должны ли близнецы учиться в разных классах

В большинстве школ учеников-близнецов помещают в разные классы. Однако научные данные и клинический опыт показывают, что это вовсе не обязательно.

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Традиционно в школах даже не спрашивали мнение родителей при распределении детей по классам. Такие ученики просто учились в разных классах, а не вместе. Этот подход основывался на неофициальном опыте, ошибочных представлениях и убеждениях и/или ограниченных исследованиях, которые показывали, что якобы разлучение близнецов лучше влияет на их развитие и успеваемость.

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Если же мы посмотрим результаты исследований, посвящённых близнецам в школе, то увидим другое. Существует мало доказательств того, что близнецы учатся лучше, когда находятся в разных классах. Исключением могут быть случаи, когда у одного из близнецов есть особые потребности либо когда между близнецами нездоровая конкуренция.