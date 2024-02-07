Специалист Калинина назвала различия домашнего и семейного обучения

Как отметила специалист в беседе с газетой «Известия», домашнее обучение ― это вынужденная мера для тех, кто не может ходить в школу. В этом случае школа, в которой учится ребёнок, организует для него занятия на дому или в медицинском учреждении. Ребёнок учится по заранее утверждённой программе.