Ученые опровергли убеждение о безопасности «лжи во благо»

Исследователи из Наньянского технологического университета в Китае обнаружили, что нечестное поведение детей может быть следствием «безобидной» лжи родителей. Результаты опубликованы в Journal of Experimental Child Psychology (JECP).

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В исследовании приняли участие 564 детей в возрасте от 11 до 12 лет и их родители. Добровольцев попросили сообщить, как часто они используют два типа лжи — прикладную ложь и «ложь во благо». Прикладная ложь направлена на достижение результата. К этому типу относятся убеждения ребенка в том, что употребление определенного количества еды (например, каши) существенно повлияет на его рост.

«Ложь во благо» представляет собой попытку поднять самооценку ребенка и защитить его от возможного осознания своих несовершенств. Она часто используется родителями при оценке творческих способностей детей.

Результаты исследования показали, что дети, подвергавшиеся воздействию прикладной лжи, были значительно более склонны лгать в ответ своим родителям. Одновременно с этим «ложь во благо» также не расценивалась как безобидная. Ученые выяснили, что если ребенок осознает обман, он будет говорить родителям неправду в дальнейшем.