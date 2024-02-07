Зачем игрушкам нужна психологическая экспертиза

Сиренаголовые, Хагги-Вагги, Скибиди-туалеты, аниматорики – эти и другие странные и жуткие игрушки заполонили прилавки магазинов и маркетплейсы. Одни родители сопротивляются их покупке до последнего, другие сдаются без боя, и вот уже в ящике с детскими игрушками соседствуют безобидный медведь и саблезубый одноглазый монстр. Мнения экспертов насчёт игрушек-страшилищ разнятся.

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Роскачество разработало ГОСТ с критериями, которые помогут определить, насколько та или иная игрушка способна нанести вред здоровью и развитию детей.

Скибиди доп доп

Набор игрушек из моего детства был довольно однообразен: куклы, зайки, мишки. А вот современные игрушки иногда напоминают персонажей фильмов ужасов.

Тут тебе и сиренаголовые – выдуманное существо, у которого вместо головы торчат две аварийные сирены, и наделавший много шума Хагги-Вагги с широкой акульей улыбкой, и аниматорики – жутковатые роботы-животные.

«Скибиди-туалет!»– восторженно кричит моя четырёхлетняя дочь, показывая в магазине на плюшевый унитаз, из которого торчит мужская голова.

После непродолжительной истерики дочь всё-таки соглашается на покупку куклы вместо унитаза.

Поиск в интернете показал, что Скибиди-туалет – персонаж веб-сериала. В каждой короткой серии, набирающей миллионы просмотров, показано противостояние Скибиди-туалетов и камераменов – людей в деловых костюмах, у которых вместо голов – камеры. По сюжету унитазы, распевающие непереводимую фразу «Скибиди доп доп ес ес», захватили планету Земля и обращают людей в таких же существ.

Скибиди-туалеты сегодня являются героями роликов на просторах популярного видеохостинга и с участием российских детей. Видимо, именно так моя дочь познакомилась с поющим унитазом, несмотря на родительский контроль в планшете.

Такой путь сейчас проделывают многие игрушки: появляясь сначала на просторах интернета в виде иллюстрации, мема, персонажа компьютерной игры или сериала, страшилки селятся потом на прилавках магазинов.

Оградить детей от плюшевых монстров должен помочь новый ГОСТ. Эксперты Роскачества предлагают проверять игрушки не только по физиологическим показателям, но и делать психолого-педагогическую экспертизу.

Страшные игрушки опасны в сочетании с историей персонажа.

Защита детства

Всего выделено 13 признаков товаров, которые способны причинить вред здоровью и развитию детей. Среди них провоцирование страха, побуждение к опасным для жизни и здоровья действиям, оправдание допустимости насилия.

«Мы предложили сформулировать в ГОСТ критерии классификации продукции по возрасту ребёнка. За основу был взят закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который уже применяется для информационной продукции. Критерии сформулированы для детей до шести лет, для детей от шести до 12 лет, от 12 до 16 лет и для детей старше 16 лет. Имею в виду, что это не только игрушки, но и компьютерные игры», – отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

В Роскачестве отмечают, что не всегда родители могут оценить возраст, с которого ту или иную игрушку можно давать ребёнку.

«Нам нужен универсальный инструмент, который, с одной стороны, помог бы наполнить наш рынок игрушками, удовлетворяющими общественную потребность на проведение психолого-педагогической экспертизы, а с другой стороны, обеспечивал бы защиту нравственности детей», – добавила замруководителя Роскачества.

В то же время в 2022 году специалисты Роскачества в качестве эксперимента провели экспертизу Хагги-Вагги, которая, с одной стороны, показала повышенное содержание фенола, но в то же время продемонстрировала, что дети не испугались зубастого монстра. Тогда так ли нужно ограждать детей от страшных игрушек?

На лицо ужасные

Психологи говорят, что игрушки имеют огромное значение для формирования личности ребёнка.

«Для полноценного и гармоничного развития ребёнок должен иметь возможность получить необходимые ему ощущения и впечатления, познакомиться с традиционными для своей культуры играми и игрушками, постепенно научиться самостоятельно придумывать и поддерживать игру, – отметила психолог Анна Митрофанова. – Всё это поможет ему в более старшем возрасте эффективно общаться, обучаться и организовывать свою жизнь, а также через определённое количество лет передать свой позитивный опыт следующему поколению».

Однако в целом эксперты с сомнением относятся к инициативе проведения психолого-педагогической экспертизы игрушек.

«Общество и государство находятся в проигрышном положении по отношению к культуре страшных игрушек, потому что выбирают такие игрушки не по приказанию сверху, не решениями Госдумы, ни административными распоряжениями. Их выбирают сами дети и их родители. Родители будут соглашаться: «Да, страшные, да уродливые – это плохо», но при этом всё равно будут их покупать», – отмечает социолог Александр Прудник.

Покупать будут в том числе по причине того, что мы живём в так называемом трендезированном обществе, то есть очень зависимы от того, что модно, что в тренде, о чём говорят.

«В детстве у меня был любимый плюшевый заяц, у которого не было уха и одного глаза, и выглядел он не менее жутко, – говорит мама двоих детей Анна Кузнецова. – А эти жуткие советские куклы с непропорциональными головами… Так что большой вопрос, кто больше травмирован: я или мои дети».