Кривые ноги и бесплодие: врач рассказал, опасны ли подгузники для мальчиков
Подгузники — предмет, который облегчил жизнь многих мам. Пелёнки ушли на второй план с появлением одноразового нижнего белья для малышей. Несмотря на популярность подгузников, некоторые родители отказываются использовать памперсы из-за возможного вреда для здоровья младенцев. Может ли привести длительное использование подгузников к бесплодию, формирует ли кривизну ног — «Клопс» рассказала педиатр Юлия Ярмолинская.
Бесплодие от перегрева
Некоторые мамы мальчиков не используют подгузники, потому что боятся перегревания мошонки. По убеждению родителей, носить такое одноразовое бельё вредно — в будущем это повлияет на качество семенной жидкости.
«Конечно же, это миф. Сперматоциты у лиц мужского пола появляются только в 7 лет, поэтому так называемое незначительное «перегревание» повлиять на будущее никак не может. Кроме того, современные подгузники изготавливают из специальных «дышащих» материалов», — объяснила Юлия Ярмолинская.
Кривизна ног: правда или миф
Некоторые родители думают, что подгузники влияют на тазобедренные суставы — это тоже миф, говорит педиатр.
«Ношение подгузника никак не может повлиять на кривизну ног. Бельё не перетягивает и не пережимает суставы. А вот тугое пеленание, дефицит витамина Д напрямую влияют на ножки малышей. Зачастую кривизна ног наступает из-за наследственной предрасположенности, недостатка фосфора и кальция, то есть питательных элементов для костной ткани. На неокрепший скелет, а значит, и на кривизну ног влияют и ходунки. Именно они увеличивают вертикальную нагрузку», — рассказала врач.
Долгое привыкание к горшку
Среди родителей существует миф о том, что подгузники мешают приучать малышей к горшку.
«В реальности носка подгузников не может повлиять на этот процесс. Существует нейромышечная связь «мозг — мочевой пузырь». Формируется эта связь у большинства детей не раньше, чем в полтора года. Иногда родители стараются приучить малыша к горшку раньше этого срока и, увы, очень часто эти попытки остаются без успеха. Большое значение влияет и психологическое влияние, когда мамы и папы ругают детей за то, что те не сходили на горшок. Иногда это приводит к стрессу, и ребёнок научится самостоятельно справлять нужду позднее возможного срока», — рассказала педиатр.
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