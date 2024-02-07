Кривые ноги и бесплодие: врач рассказал, опасны ли подгузники для мальчиков

«В реальности носка подгузников не может повлиять на этот процесс. Существует нейромышечная связь «мозг — мочевой пузырь». Формируется эта связь у большинства детей не раньше, чем в полтора года. Иногда родители стараются приучить малыша к горшку раньше этого срока и, увы, очень часто эти попытки остаются без успеха. Большое значение влияет и психологическое влияние, когда мамы и папы ругают детей за то, что те не сходили на горшок. Иногда это приводит к стрессу, и ребёнок научится самостоятельно справлять нужду позднее возможного срока», — рассказала педиатр.