Как подобрать смартфон для школьника: ключевые рекомендации

Подготовка к каждому учебному году включает в себя не только приобретение канцелярии, рюкзака и формы. Стоит также позаботиться и о приобретением подходящего смартфона. С ним школьник будет не только постоянно на связи с родителями, но и использовать разнообразные образовательные приложения, слушать онлайн-лекции, решать простые задачи. Самое главное — подобрать устройство, которое с легкостью справится со всеми поставленными задачами.

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Телефон для школьника — какой он?

Прежде всего стоит обратить внимание на модели бюджетного и среднего ценового сегмента. Ярким примером станут телефоны Vivo, Samsung или Xiaomi. Они достаточно мощные для решения множества задач, которые могут быть поставлены перед школьниками, но при этом доступны для покупки, благодаря своей не высокой цене..

И самое главное, они максимально защищены от повреждений за счет качественных пластиковых корпусов. Поэтому можно не волноваться о том, что ребенок сможет легко повредить телефон в процессе игр или по случайности.

Важные характеристики

При покупке смартфона для школьника в приоритете следующие параметры:

объем батареи — рекомендуемый показатель — не менее 5 тыс. мАч, этого достаточно для активного использования и заряда прибора раз в 1,5-2 дня;

наличие сканера отпечатка пальцев — необходим для защиты конфиденциальных данных владельца, если ребенок потеряет телефон;

яркий и крупный экран — для комфортного общения со сверстниками и прослушивания онлайн-лекций достаточно диагонали в 6-6,5 дюймов;

объем внутренней и оперативной памяти — чем больше оба показателя, тем быстрее будет телефон, для школьника достаточно 4 Гб ОЗУ и 64 Гб внутреннего хранилища данных;

качественная камера — позволяет делать качественные фото на память и обмениваться ими со сверстниками;

мощный процессор — отвечает за оперативное выполнение многопотоковых задач, что особенно актуально для школьников; рекомендуется приобретение телефонов с Snapdragon или MediaTek.