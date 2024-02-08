Почему у ребенка обостряется атопический дерматит

Атопический дерматит – одно из самых распространенных хронических заболеваний кожи, которое доставляет неудобства и детям, и взрослым.

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Что становится причиной такого заболевания, какие оно таит опасности и как облегчить его проявления, рассказала врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Полина Ражева.

Как проявляется атопический дерматит

Внешне атопический дерматит выглядит как сильное покраснение кожи. Затронутый заболеванием участок при этом сильно чешется и шелушится.

При атопическом дерматите кожа сухая и уязвимая. Появляются различные высыпания на лице, в области локтевых и коленных сгибов, на коже век и губ. Это могут быть пятна, мелкая сыпь, чешуйки. Иногда кожа становится утолщенной и как будто морщинистой. Во время обострения болезни могут возникнуть мокнущие расчесы и корочки.

Причины заболевания у детей

Атопический дерматит – генетически обусловленное заболевание. Если у отца или матери есть бронхиальная астма, аллергический ринит, атопический дерматит или аллергия, то вероятность развития болезни у ребенка очень высока.

Чаще всего дерматит встречается у малышей до двух лет.В дальнейшем заболевание может исчезнуть, оставив лишь склонность к сухости кожи и аллергическим реакциям. Однако обострения заболевания могут возникнуть в подростковом и в зрелом возрасте.

Можно ли вылечить атопический дерматит

Лечить атопический дерматит самостоятельно не рекомендуется, следует обращаться за помощью к врачу-дерматологу. Доктор объяснит, как ухаживать за кожей, порекомендует специальные препараты для купания и увлажнения, назначит противовоспалительные лечебные средства.

Это хроническое заболевание, полностью вылечить его нельзя. Однако можно уменьшать или полностью избавляться от симптомов с помощью с помощью рекомендаций врача. Очень важно избегать факторов, которые провоцируют обострение.

Почему обостряется заболевание

К обострению атопического дерматита может привести любое воздействие: сопутствующие заболевания, аллергические реакции, отсутствие правильного ухода за сухой кожей, стресс, самолечение, несоблюдение рекомендаций врача.

Часто атопический дерматит путают с аллергией. Многие родители связывают появление высыпаний и зуда у ребенка с новыми продуктами, например, при введении прикорма, употреблении фастфуда, сладостей, чипсов, и предполагают пищевую аллергию. Однако обострение атопического дерматита или его дебют при пищевых триггерах не является аллергической реакцией на тот или иной продукт.

В этом случае продукт – не причина заболевания, а провоцирующий фактор атопического дерматита.При этом пищевая аллергия и атопический дерматит могут протекать параллельно.

Почему атопический дерматит нельзя оставлять без вниманияДерматит не заразен, однако снижает качество жизни пациента. Во-первых, постоянно чешущиеся высыпания сильно зудят и заставляют человека нервничать. Во-вторых, пораженная кожа выглядит непривлекательно, что оказывает соответствующий психологический дискомфорт. Таким образом, у человека появляется стресс, который усугубляет проблему, и возникает замкнутый круг: кожа чешется, человек переживает, зуд становится еще сильнее.