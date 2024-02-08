Первая помощь и корректное общение: чему будут учить школьников на уроках «Основы безопасности и защиты Родины»
Школьники узнают, как не допустить опасных ситуаций в быту, в транспорте и в интернете. Им раскроют опасность разрушительных идеологий, например, террористических, научат, как не попасть под их влияние, как распознавать опасное поведение и защищаться от него.
Ученикам расскажут об использовании беспилотников и безопасном обращении с оружием, а также о том, как попасть на работу в оборонную отрасль.
Школьникам разъяснят, какие законы гарантируют безопасность России. Дети узнают, как в нашей стране предупреждают о чрезвычайных ситуациях и что следует делать в таких случаях. Также в программе предусмотрено обучение оказанию неотложной помощи.
Уроки "Основы безопасности и защиты Родины" в российских школах начнутся уже в сентябре, с 2024-2025 учебного года.