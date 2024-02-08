Психолог: причины синдрома самозванца часто кроются в детстве

Для определения у себя синдрома самозванца специалист в беседе с газетой «Известия» предложила ответить себе на несколько вопросов. Например: «Как я отношусь к результатам своей деятельности?» и «Как — к ошибкам?», «Считаю ли я достижения заслуженными?», «Считаю ли я себя достойным повышения зарплаты?» и так далее.