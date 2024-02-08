Психолог: школьникам нужно спать по 8—11 часов в сутки

«За пару дней изменить привычное время для сна точно не получится. Но если каждый день сдвигать время отхода ко сну на 15—30 минут раньше, то за неделю вполне можно войти в здоровый режим — засыпать в девять — десять вечера. Важно придерживаться одного режима в выходные и в праздничные дни», — заключила Макарова.