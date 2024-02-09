Россиянам объяснили, как распознать в детях зависимость от компьютерных игр

«Он ради игры начинает жертвовать учебой или элементарно забывает покушать. Если выход из игры вызывать агрессию — это повод задуматься. Если неудачи в игре вызывают агрессию, и она не проходит даже после выключения из игры — это тоже очень тревожный звоночек. Если игра — это единственный интерес и ничем другим отвлечь ребенка невозможно, значит, тот самый дешевый дофамин начинает его себе подчинять. И родителям нужно этот момент поймать и объяснить: ты сейчас подошел очень близко к краю пропасти. Нужно остановиться», — рассказал эксперт.