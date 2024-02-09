Россиянам объяснили, как распознать в детях зависимость от компьютерных игр

Компьютерные игры не должны становиться для детей заменой всего окружающего мира. О том, как родителям распознать появление зависимости от игр, kp.ru рассказал генеральный директор компании Uncom OS, разработчик отечественных операционных систем Никита Кочерженко.
По его словам, когда увлечение играми перерастает в зависимость, реальные проблемы и потребности ребенка начинают уходить на второй план.
«Он ради игры начинает жертвовать учебой или элементарно забывает покушать. Если выход из игры вызывать агрессию — это повод задуматься. Если неудачи в игре вызывают агрессию, и она не проходит даже после выключения из игры — это тоже очень тревожный звоночек. Если игра — это единственный интерес и ничем другим отвлечь ребенка невозможно, значит, тот самый дешевый дофамин начинает его себе подчинять. И родителям нужно этот момент поймать и объяснить: ты сейчас подошел очень близко к краю пропасти. Нужно остановиться», — рассказал эксперт.
При этом он отметил, что игры могут также стать для ребенка возможностью для развития и источником нового опыта, который нельзя получить за их пределами.
Ученые из Йоркского университета до этого обнаружили, что игры-головоломки и стратегии улучшают память и способность сосредоточиться.
Ранее сообщалось, что россиянин избил 13-летнюю дочь из-за компьютерных игр.