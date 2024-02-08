Студенты в России создали нейропазлы для детей с особенностями развития

«Для детей с малой активностью мозга используются яркие цвета, побуждающие к действию. Для продуктивности и интеллектуальной деятельности также помогает синий цвет. Зеленый помогает детям расслабиться и успокоиться. Наша разработка поможет в решении задачи реабилитации людей, нуждающихся в инклюзивном образовании», - сказал Туарменский, также отметив способность пазлов развивать абстрактное мышление и мелкую моторику, что важно для детей с ограниченными возможностями здоровья.