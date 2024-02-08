Терапевт рассказала, как спасти осанку ребенка

Во избежание проблем с осанкой и нарушения зрения у детей необходимо выбирать правильный стул, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Она отметила, что при сидении мышечный корсет расслабляется и вся нагрузка ложится на позвоночник.

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В последнее время врачи бьют тревогу по поводу количества обращений из-за неправильной осанки у детей, сутулости, нарушения зрения, головокружений у детей. Как же правильно выбрать стул, чтобы уделить внимание профилактике искривления позвоночника? — заявила Заплавнова.

В первую очередь, рассказала терапевт, нужно обратить внимание на спинку. На стуле должен быть выступ в нижней части спинки, поддерживающий естественное положение позвоночника и заканчивающийся в районе лопаток. Это предотвратит скрючивание ребенка. При этом у стула не должно быть подлокотников — невозможность опереться на них будет стимулировать ребенка держать спину ровно, чтобы не упасть.

Кроме того, подчеркнула Заплавнова, кресло должно регулироваться по высоте, так как при сидении нужно соблюдать прямой угол между бедром и голенью. По стандартам при росте школьника 110–120 см сиденье должно находиться на высоте 32 см от пола. По мере взросления ребенка нужно на каждые 10 см роста добавлять к высоте по 3 см.

Эргономичное сиденье. Это сиденье со специальным углублением около спинки, возвышенными боковинами и скошенным передним краем. На такое сиденье невозможно сесть на краешек, так как сразу упадешь, и ребенок вынужденно садится к спинке кресла. Также такое анатомическое сиденье предотвращает передавливание сосудов под коленями и не будет препятствовать кровообращению в ногах, — заключила врач.