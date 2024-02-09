Подростков хотят отправить трудиться на заводы

Молодым людям в возрасте до 18 лет хотят упростить трудоустройство на предприятия. Особенности их работы в отдельных случаях сможет устанавливать Правительство. Соответствующий законопроект отправил на заключение в кабмин глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Копия документа есть в распоряжении редакции. Самые востребованные сегодня у подростков вакансии — курьер, промоутер и менеджер, а представители промышленных предприятий в один голос говорят, что кадровый голод ограничивает выпуск продукции. «Парламентская газета» разбиралась в ситуации.

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Обязательные условия — наставник и медосмотр

С началом специальной военной операции Трудовой кодекс дополнили положением, дающим кабмину право вводить особенности условий труда в отдельных организациях, их структурных подразделениях или на производственных объектах. Во время эпидемии, экономического кризиса или другой экстренной ситуации точечно могут быть установлены продленный рабочий день, работа в ночное время, в выходные и праздничные дни, особые правила предоставления отпусков.

При этом в статье ТК об особенностях регулирования труда не идет речи о привлечении к работе подростков. Депутат Госдумы Ярослав Нилов посчитал необходимым это исправить, расширив полномочия Правительства на эту категорию. В отдельных организациях кабмин сможет устанавливать особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет, осваивающих либо освоивших программы среднего профессионального образования, при условии прохождения молодыми людьми медицинского осмотра, обучения их правилам охраны труда и при наличии у подростков наставника на рабочем месте, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие документа позволит расширить возможности трудоустройства несовершеннолетних, а также снизить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, уверены разработчики. Инициативу планируют внести в Госдуму после получения заключения Правительства.

Полмиллиона юных трудящихся

Официально трудиться в России по большинству специальностей можно с 14 лет, младше — только юным актерам и певцам, за которых отвечают родители. В прошлом году приняли закон, упрощающий трудоустройство подростков: для заключения трудового договора с детьми от 14 лет больше не нужно получать согласие органов опеки, достаточно письменного разрешения одного из родителей. С 16 лет молодой человек может сам заключать трудовой договор с работодателем.

Ежегодно службы занятости находят работу примерно для полумиллиона несовершеннолетних. За девять месяцев 2023 года трудоустроили 492 тысячи подростков, сообщали в Минтруде. При этом, по данным Росстата, число работников в возрасте моложе 35 лет за последние два года сократилось на 1,3 миллиона человек. Согласно прогнозу, в ближайшие пять лет на рынок будет выходить все меньше новых кадров, спрос на них будет расти.

На рекордный с 1996 года уровень дефицита кадров указали в Институте экономической политики имени Егора Гайдара. По данным их опроса, 53 процента представителей промышленных предприятий говорят, что кадровый голод ограничивает выпуск продукции, на 47 процентах промышленных предприятий не хватает сотрудников.

Как убрать барьеры

Положительный опыт использования труда молодых в России есть, рассказал «Парламентской газете» Ярослав Нилов. В прошлом году он посетил колледж в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Там во время учебы студентам дают возможность трудоустраиваться на предприятия и зарабатывать.

«Речь не идет о работе на рудниках или на вредных химических производствах — мы говорим о возможности более широкого использования труда молодых людей, получающих профильное образование, — объяснил парламентарий. — При этом, конечно, трудоустройство возможно только при самом желании подростка и если это не наносит вреда здоровью и основному учебному процессу».

Часто у работодателей есть психологический барьер при приеме на работу подростка — как бы не нарушить закон, добавил Ярослав Нилов. Именно поэтому очень важно четко зафиксировать в законодательстве правила трудоустройства и условия труда этой категории.

По данным кадровых агентств, в 2023 году только на платформе hh.ru было открыто больше 42 тысяч вакансий, в которых компании обозначили готовность взять на работу подростков от 14 лет. Это почти втрое больше, чем годом ранее. Правда, большинство вакансий для школьников — неквалифицированные: 53 процента — курьер, 11 процентов — промоутер, 6 процентов — менеджер по продажам или по работе с клиентами, 5 процентов — оператор кол-центра. Далее следуют продавец, официант, секретарь, грузчик, уборщик и упаковщик.