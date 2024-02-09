Методист объяснил, почему в школах неправильно преподают английский язык

Скука, недостаточность разговорной практики и большой объем грамматики – главные проблемы школьника при изучении английского языка. Об этом заявил методист и академический менеджер продукта Skyeng Антон Макаров.

© ФедералПресс

«Зачастую в школах слишком большие группы по английскому, в лучшем случае класс делится на две половины. Из-за этого, как правило, нет возможности делать группы с примерно одним и тем же уровнем. Учитель ориентируется либо на сильных учеников, и тогда более слабые просто сидят и ничего не понимают, либо на слабых, и тогда сильные скучают», – отметил Макаров

Эффективно строить работу с разноуровневой группой сложно, это требует большой подготовки. А в школе у учителей слишком большая нагрузка и они не могут тщательно готовиться к занятиям, отметил методист.

Антон Макаров подчеркнул, что выучить словарь для знания языка недостаточно. Важно уметь его использовать: ученик должен на уроках говорить не менее 20 минут для успешных результатов.

«Представьте, сколько времени на уроке английского в школе говорит ученик – минуты 3, если повезет. А в среднем и вовсе минута-полторы», – добавил эксперт.

Поэтому, раз нет возможности разговорной практики, упор делается на грамматику. В результате школьники делают много упражнений с временами, которые почти не используются в разговорной речи, отмечает Макаров.

Кроме того, детям часто скучно на уроках. Школьники не понимают, как могут использовать лексику из учебников и зачем они вообще изучают язык, цитирует Макарова «Газета.ru».