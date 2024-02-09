Адвокат: суд откажет в разводе, если жена беременна

Суд может отказать мужчине в расторжении брака, если его жена против и беременна. Но если на развод подает женщина, то брак можно расторгнуть при любых обстоятельствах. Об этом сообщила адвокат Анна Аржанникова.

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«Есть несколько ситуаций, при которых закон не разрешает разводиться. Если жена против и находится „в положении“, либо же если у нее есть малыш в возрасте до года, то муж не имеет права подавать на расторжение брака», — передают «Аргументы и факты» слова Аржанниковой.

Она добавила, что при инициировании развода со стороны женщины не будет иметь значения беременна она или есть ли у нее ребенок возрастом до года. В таком случае брак будет расторгнут.

Кроме того, брак можно расторгнуть в любой момент, когда ребенку исполнился год. Даже при условии, что он является инвалидом. Также суд может отложить разбирательства по расторжению брака и назначить супругам срок для примирения до 3 месяцев.