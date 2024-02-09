Российским туристам в возрасте до 14 лет придется подтверждать гражданство при въезде в Абхазию

Несовершеннолетним гражданам РФ в возрасте до 14 лет, выезжающим в Абхазию, будет необходимо подтвердить свое гражданство. Новые правила вступят в силу 1 марта 2024 года, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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Таким образом, при пересечении российско-абхазской границы юным туристам придется предъявить один из следующих документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой и печатью о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя – гражданина РФ, в который внесены сведения о детях и заверены печатью и подписью органа, ведающего делами о гражданстве РФ.

В некоторых регионах в свидетельство о рождении не ставят в обязательном порядке отметку о гражданстве. Получить штамп можно бесплатно, обратившись в территориальный орган МВД России.