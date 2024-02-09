Российским туристам в возрасте до 14 лет придется подтверждать гражданство при въезде в Абхазию
Несовершеннолетним гражданам РФ в возрасте до 14 лет, выезжающим в Абхазию, будет необходимо подтвердить свое гражданство. Новые правила вступят в силу 1 марта 2024 года, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Таким образом, при пересечении российско-абхазской границы юным туристам придется предъявить один из следующих документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой и печатью о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя – гражданина РФ, в который внесены сведения о детях и заверены печатью и подписью органа, ведающего делами о гражданстве РФ.
В некоторых регионах в свидетельство о рождении не ставят в обязательном порядке отметку о гражданстве. Получить штамп можно бесплатно, обратившись в территориальный орган МВД России.
При этом, если ребенку исполняется 14 лет во время поездки в Абхазию, в Россию он сможет въехать только по заграничному паспорту. Если его нет, в консульском отделе Посольства РФ оформляется свидетельство на возвращение, что может занять некоторое время.