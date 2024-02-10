Что такое комиссия по делам несовершеннолетних и что она решает

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) — специализированный государственный коллегиальный орган, отвечающий за защиту прав детей, а также за вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди них. Подробнее в статье, которую проверил ведущий юрист «ЕЮС» Валентин Лупу.

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Проще говоря, КДН — это собрание должностных лиц из разных сфер (полиции, образования, соцзащиты и т. д.), которые «вызывают на ковёр» провинившихся детей и/или их родителей, решают вопросы об отчислении «хулиганов» из образовательных учреждений, следят за реабилитацией подростков после их выхода из мест заключения.

КДН рассматривают некоторые дела об административных правонарушениях — о вовлечении детей в употребление алкоголя или процесс курения, о нахождении несовершеннолетних в состоянии опьянения (в том числе наркотического), о неисполнении родительских или опекунских обязанностей.

Если ребёнок попадает на скамью подсудимых, КДН готовит для суда документы, характеризующие его как личность и условия его жизни.

Структура системы защиты прав детей в современной России

Самая главная комиссия по делам несовершеннолетних в РФ — правительственная , её в 2023 году возглавила Татьяна Голикова . Ей подчиняются комиссии субъектов РФ, а им, в свою очередь, районные (городские) и муниципальные комиссии).

Например, в Пермском крае КДН и ЗП краевого уровня руководит зампредседателя правительства. В состав входят уполномоченный по правам ребёнка в регионе, руководители исполнительных органов власти, правоохранительных органов, а также представители общественности.

образования,

здравоохранения,

социальной защиты населения,

опеки и попечительства,

по делам молодёжи,

внутренних дел (полиции),

уголовно-исполнительной системы ( ФСИН

службы занятости. В современной России в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних помимо КДН входят органы:

Комиссии по делам несовершеннолетних координируют работу всех этих органов в сферах:

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

профилактики безнадзорности и беспризорности;

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении;

выявления и профилактики правонарушений и антиобщественных действий среди детей;

выявления случаев склонения детей к суицидальным действиям.

Также КДН и ЗП занимается вопросами по выявлению и устранению причин и условий, способствующих нахождению детей в социально опасном положении. То есть, например, если над ребёнком издеваются в семье, родителей могут лишить прав на его воспитание.

Если ребёнка уличили в бродяжничестве и попрошайничестве, его могут определить в детский дом, где ему дадут крышу над головой, питание, образование и воспитание. А если поймали на воровстве или на участии в несанкционированном митинге, то могут наказать его родителей или опекунов.

Также члены КДН имеют право посещать учреждения уголовно-исправительной системы и детские дома — для проверки условий содержания, воспитания и обучения детей, находящихся там.

Как наказывает и помогает КДН

Комиссия может вынести предупреждение или выговор, оштрафовать ребёнка (если он имеет какой-то доход), передать под надзор родителей или опекунов, отправить «на перевоспитание» в спецучреждение (при совершении серьёзного преступления).

Допустим, 14-летний подросток прилюдно обматерил учителя. Наказать его по статье «Оскорбление» не получится, но КДН имеет право вынести ему выговор и обязать принести учителю публичные извинения.

Родителей могут наказать предупреждением или публичным порицанием, штрафом, ограничить в дееспособности (как правило, актуально для алкоголиков или наркоманов) и даже поставить вопрос о лишении родительских прав.

Например, если ребёнок старше 7 лет не учится в школе без уважительных причин, значит, опекающие его люди нарушают его право на образование, и к ним могут применить санкции.

Во всех вышеуказанных случаях ребёнка старше 14 лет или семью могут поставить на учёт. Если в течение полугода никаких новых инцидентов не случится, с учёта снимут.

Постановка на учёт в КДН сама по себе обычно никак не влияет на будущее ребёнка, кроме, быть может, тех детей, которые собираются связать свою жизнь с силовыми структурами — там могут требовать безупречного прошлого.

Несовершеннолетний, который освободился из колонии, или отбывал наказание в специальном учебно-воспитательном учреждении, имеет право на помощь КДН по жилищным и бытовым вопросам, в области трудоустройства, получения образования, пособий и т. п.

Реабилитацию комиссия проводит совместно с соответствующими органами или учреждениями (школой, соцзащитой, службой занятости и т. д.).

Как вести себя на заседании КДН

Специалисты, сталкивающиеся с работой комиссий, рекомендуют стараться вести себя спокойно, прислушиваться к рекомендациям специалистов. Всё же основная цель комиссии — оказать помощь, действовать в интересах ребёнка.

Игнорировать заседание — плохая идея. Можно подстраховать себя: вести аудиозапись. Фото- и видеосъёмка тоже допускаются, но уже с разрешения комиссии.

Заседание может вести либо председатель комиссии, либо его зам. Присутствовать должны более 50% состава комиссии. Сведения о составе КДН и ЗП публичны, это можно выяснить перед заседанием.

Перед заседанием не лишним будет собрать документы, которые будут характеризовать семью и ребёнка с положительной стороны (характеристики из учреждений, благодарности и грамоты, отзывы соседей).

Как обжаловать решение КДН

В течение 10 дней после вынесения решения можно направить жалобу в районный суд.

истекли 60 дней, отведённых для привлечения к ответственности;

члены комиссии допустили нарушения во время ведения дела (например, их было менее 50% от общего состава);

удастся доказать, что состава нарушения нет. Решение КДН могут отменить, если:

Факт

КДН и ЗП — это часть российской системы ювенальной юстиции . И хотя официально таковой не существует, все её инструменты в отдельности в России есть.

История создания комиссий ПДН

14 января 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР в лице Владимира Ленина принял Декрет о комиссиях для несовершеннолетних, который упразднил суды и тюремные заключения для детей. Уголовные дела не достигших возраста 17 лет стали передавать в комиссии.

В 1920 году утвердили первую инструкцию о работе комиссий. В их задачи входило оказание медико-психологической, педагогической и социальной помощи детям.

Решение о судьбе подростка, совершившего преступление, решал не суд, а именно КДН.

Слушания были публичными, на них могли присутствовать журналисты, но для детей-правонарушителей сохраняли анонимность. Решение принималось коллегиально.

Комиссия делала обвиняемым внушение, а затем отдавала их под надзор родителей или работников социальной помощи, либо помещала в детские дома и интернаты.

В 1935 году СНК СССР упразднил эту систему и деятельность комиссий. Вновь эти органы вернули только в 1957 году, отведя им роль координаторов работы по профилактике детской безнадзорности, выявлению и пресечению случаев вовлечения детей в совершение правонарушений.

До 1999 года в России действовало отредактированное советское положение о комиссиях по делам несовершеннолетних. А затем приняли ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», который определил перечень субъектов системы профилактики в этой сфере и возложил на комиссии роль по координации деятельности всех органов и учреждений по защите прав детей.

Пример употребления на «Секрете»