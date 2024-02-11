Как и зачем развивать у школьников критическое мышление

Будни современных детей перенасыщены информацией. Школа, кружки, чаты с друзьями, соцсети… Но одно дело - уроки, а свободное общение и информационный шум в Сети - совсем другое.

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Где правда, а где выдумка, фейк? Как отличить личное мнение от факта? В этом помогает критическое мышление, которое, как читают эксперты, необходимо развивать в детях с малых лет.

Разбираемся, как сформировать у детей умение размышлять и делать выводы, вместе с методистом по социально-эмоциональному обучению онлайн-школы Skysmart Марией Кравцовой.

Что такое критическое мышление и чем оно полезно

Маленькие дети внушаемы и безоговорочно верят всему, что слышат. До 4-5 лет это скорее хорошо, ведь так родителям проще оберегать их от опасностей, которые сами малыши осознать пока не могут. Но дети растут, мир вокруг расширяется, и критическое мышление становится очень важным навыком.

Что значит "мыслить критически"?

здраво оценивать свои выгоды и риски;

смотреть на любую ситуацию с разных сторон;

искать и анализировать информацию;

отличать надежные источники от ненадежных;

аргументировать свою позицию;

взвешивать "за" и "против";

оценивать последствия поступков.

- Примерно с 7 лет дети вполне способны мыслить критически, их нужно лишь научить рассуждать независимо, - говорит Мария Кравцова. - Тогда уже к 12-15 годам ребенок без труда будет рассуждать здраво и делать выводы на основе фактов. Например, сможет решить, верить ли на слово блогерам, даже если у них миллион подписчиков, стоит ли прогуливать математику, если не сделал домашку, или спускать все карманные деньги на сладости и чипсы.

Исследования показывают, что дети, которые умеют критически мыслить, лучше учатся и чаще достигают поставленных целей. Критическое мышление позволяет им глубже понимать мир и свое место в нем, быть наблюдательными и непредвзятыми.

А взрослые, умеющие мыслить критически, реже попадаются на удочку мошенников. Согласитесь, сейчас это особенно актуально.

Как развивать критическое мышление в детях?

Задавайте вопросы

Вопросы бывают разными. Простые - кто? что? когда? где? - не требуют развернутого ответа и служат для сбора фактов. А вот сложные "что, если?..", "почему?", "в чем разница?" - требуют анализа и размышлений, позволяют копнуть в тему глубже, тренируют умение рассуждать, обосновывать свое мнение, задумываться о своем отношении к людям и вещам.

- Чем чаще у ребенка будет возможность отвечать на непростые вопросы, тем быстрее он привыкнет размышлять и делать выводы, - поясняет Мария Кравцова. - Можно просто посмотреть домашку, а можно спросить, как ребенок решил это уравнение. Можно похвалить рисунок, а можно и поинтересоваться, почему корова синяя, а небо розовое. Спрашивайте ребенка, что он думает о своих приятелях и одноклассниках, почему ему нравится математика, а английский - не очень.

Аргументируйте свою позицию

Умение приводить разумные доводы - одна из основ критического мышления. Чтобы освоить этот навык, школьник должен видеть, что взрослые тоже им пользуются.

Допустим, ребенок интересуется, почему он должен делать домашку или есть брокколи. Действительно, почему? Предложите ему самому подумать, что случится, если он не будет учиться или начнет обедать пирожными. Спрашивайте, почему он так считает, откуда он взял информацию для размышлений. Пусть подумает, почему вы с ним не согласны. Все это не только прокачает навыки критического мышления, но и поможет вам понять логику ребенка. А ребенок, в свою очередь, начнет следовать правилам осознанно.

Научите ребенка выдвигать гипотезы

Предлагайте сыну или дочери выдвигать собственные идеи и теории по поводу всего, что он видит и слышит.

- Если вы вместе читаете книжку или смотрите мультик, попросите ребенка поделиться мнением о персонажах или сюжете. Можете даже притвориться, что не понимаете, почему Винни Пух, Лосяш или котенок Коржик ведет себя именно так, а не иначе, - предлагает Мария. - Или спросите, как, по мнению ребенка, закончится история и почему. Задавайте открытые вопросы и предоставляйте достаточно времени, чтобы придумать ответ.

Не критикуйте детей за ошибки

Ошибки - очень важная часть обучения. К сожалению, взрослые часто считают, что за промахи нужно ругать, чтобы дети их не совершали. Но ребенок, который боится наказания за ошибку, склонен не проявлять инициативу вообще.

Лучше не критиковать ребенка, даже если он выполняет задание неправильно. Вместо этого подчеркните успехи и покажите, что нужно сделать, чтобы стать еще лучше.

- Я рекомендую и взрослым иногда намеренно ошибаться в присутствии детей, - говорит Мария Кравцова. - Дайте им возможность заметить ошибку и исправить ее! Это не уронит ваш авторитет, но даст ребенку повод гордиться своей внимательностью.

Поощряйте любопытство

Иногда непросто выстоять под потоком детских вопросов: "Куда делись динозавры?", "Почему небо синее?", "Где находится Мадагаскар?", "Почему рыба не тонет?"…

Но неуемное любопытство - двигатель критического мышления! Поэтому ни в коем случае не стоит отмахиваться от ребенка или говорить "Вырастешь - узнаешь". Отвечайте настолько подробно, насколько можете, а если не знаете ответ, предложите вместе поискать его в интернете, заглянуть в книжку или поговорить с тем, кто разбирается в вопросе. Это еще и отточит навык работы с источниками информации.

Играйте в настольные игры

Критическое мышление развивают и игры, где нужно задавать очень много вопросов или рассуждать логически. Поищите настолки - сейчас существует много вариантов для всех возрастов. Например, "Инициатива", "Элементарно", "Данетки", "Кто я?", "Коварный лис", "Шляпа", "Решай сам", Brainy Trainy, Cluedo, "Мафия".

В очереди или в пути можно скоротать время, играя в несложные словесные игры, которые не требуют ничего, кроме умения размышлять. Например, один игрок загадывает предмет, а другой отгадывает, задавая наводящие вопросы: "Это что-то живое?", "Оно круглое?", "Оно зеленое?", "Оно съедобное?".