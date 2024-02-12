За продажу энергетиков детям могут ввести штрафы
Запретить продавать детям энергетики — такой законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в эту парламентскую сессию, если в ближайшее время на нее поступит отзыв Правительства. После этого депутаты, возможно, подготовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за нарушение такого правила. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Ранее группа депутатов Госдумы, среди которых Максим Топилин и председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, внесла в Госдуму законопроект, который запрещает продавать тонизирующие напитки несовершеннолетним.
Изначально это была инициатива ряда депутатов во главе с Ниной Останиной, но к документу возникли замечания юридического характера, поэтому идею обсудили с профильными ведомствами — Минпромторгом, Минздравом, — и подготовили новый законопроект, рассказал Топилин. Так, Минздрав представил информацию, что содержащиеся в энергетиках вещества в большом количестве могут нанести вред здоровью подростков.
«В итоге мы, доработав законопроект с министерствами, внесли его и теперь ждем заключение Правительства», — сказал парламентарий.
Депутат добавил, что самый сложный вопрос — как контролировать продажу, так как в отличие от алкоголя такие напитки не маркируют и не прослеживают их оборот в системе ЕГАИС, поэтому «надежда только на то, что работники будут исполнять требование и не станут продавать напитки детям».
Возможно, депутаты подготовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы для тех, кто не будет выполнять предписание, сказал Максим Топилин.
«Но для начала нужно посмотреть, как будут разворачиваться события с самим законопроектом. Если получим отзыв на инициативу до конца весенней сессии, то, конечно, рассмотрим ее», — отметил глава комитета.