В России школьников будут бесплатно учить плавать

Новую межведомственную программу "Плавание для всех" подписал накануне премьер-министр Михаил Мишустин.

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Она предусматривает развитие системы обучения плаванию детей, начиная с младшего школьного возраста возраста — от 7 до 10 лет на базе общеобразовательных и других учреждений, а также открытых водоемов.

За 6 лет, на которые рассчитано действие инициативы, в стране должны привить умение держаться на воде 12,5 млн детей, в том числе 124 тысячам школьников с инвалидностью.