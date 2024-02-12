Более трети российских школ нуждается в капремонте
Более чем трети российских школ нужно обновление, в 38% образовательных учреждений надо создать условия для беспрепятственного доступа инвалидов. А в некоторых учебных заведениях нет даже водопровода и канализации. Такие данные содержит доклад Минпросвещения о состоянии системы образования в российских регионах за 2023 год, пишет «Парламентская газета».
В разных регионах картина отличается. Например, в Москве больше всего проблем с созданием условий для инвалидов. В Петербурге почти в половине образовательных учреждений отсутствуют пожарные краны и рукава. В Севастополе самые большие проблемы касаются капитального ремонта школ. Всему виной недостаток финансирования, сказала член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.