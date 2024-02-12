Более трети российских школ нуждается в капремонте

Более чем трети российских школ нужно обновление, в 38% образовательных учреждений надо создать условия для беспрепятственного доступа инвалидов. А в некоторых учебных заведениях нет даже водопровода и канализации. Такие данные содержит доклад Минпросвещения о состоянии системы образования в российских регионах за 2023 год, пишет «Парламентская газета».