Ученики предпрофильных классов начали получать первые профессии в колледжах

В столичных колледжах началось обучение для учеников 10-х предпрофессиональных классов. Ребята смогут ознакомиться с полной цепочкой производственного процесса в профессиях, которые они выбрали, и усовершенствовать практические навыки. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Обучение в колледжах продлится с февраля по май. За это время ученики медицинских классов получат профессию младшей медсестры по уходу за больными, инженерных классов — чертежника-инструктора, медиаклассов — фотографа, оператора видеозаписи и оформителя (графического дизайнера). Ребята из предпринимательских классов пройдут обучение по программе «Агент банка», а ИТ-классов — «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

— Новый стандарт предпрофессионального образования предполагает, что школьники проходят комплексное обучение по принципу «школа — колледж — вуз — предприятие», и на каждом этапе получают уникальные возможности, знания и навыки. Программы обучения при этом не дублируются, а органично дополняют друг друга. В проекте участвует более 40 столичных колледжей, — приводит слова Анастасии Раковой официальный сайт мэра Москвы.

С момента старта нового учебного года столичные школьники, которые проходят обучение в предпрофессиональных классах, стали посетителями свыше чем тысячи экскурсионных программ.

Они проходили на локациях разных столичных предприятий.