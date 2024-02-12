Немкин рассказал, какими должны быть уроки «цифровой гигиены»

Обучение молодежи грамотному и аккуратному поведению в интернете — одна из приоритетных задач, которую сегодня должны сообща выполнять и государство, и бизнес, и родители каждого отдельно взятого школьника. Об этом 12 февраля «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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Ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести в школьную программу уроки «цифровой гигиены» на базе информатики. Глава государства пообещал обсудить этот вопрос с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Антон Немкин объяснил, что в силу своей открытости миру, дети становятся легкой «добычей» мошенников. Задача заключается в том, чтобы обеспечить молодое поколение базой навыков, которые помогут им выявлять злоумышленников и избегать их уловок, распознавать фейки, фишинговые рассылки, вредоносных ботов, и в целом лучше ориентироваться в сети.

«Введение такого направления в школьную программу позволит сделать такие уроки систематическими, продуманными, более наполненными реальными кейсами, а значит и более эффективными. При этом тот факт, что уроки «цифровой гигиены» будут проводиться в рамках уроков информатики, позволит избежать повышения нагрузки, как на школьников, так и на учителей», — отметил депутат.

При этом, считает Немкин, для качественной подготовки уроков «цифровой гигиены» необходимо заботиться и об улучшении условий труда учителей информатики. Партпроект «Единой России» — «Цифровая Россия» также реализует несколько направлений, в рамках которого запущен подпроект «Учим цифре». Его главная цель — создание образовательной платформы, которая будет содержать учебные материалы, методические рекомендации, видеоуроки и другие обучающие ресурсы для учителей информатики.