Педагог дал советы, как выявить одаренность у ребенка

«Родители, читающие книги об одарённости, написанные специально для них, могут найти эти методики (например, «Карта одарённости», «Палитра интересов» и другие). Также существуют диагностические методики специально для педагогов (например, «Интеллектуальный портрет» и другие)», — сказал Савенков.