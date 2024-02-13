Педиатр посоветовала родителям читать детям вслух для их развития

Врач-педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина отметила пользу совместного с детьми чтения.

Сказки на ночь снижают гиперактивность, действуют на ребёнка успокаивающе, а кроме того, такой досуг позволяет улучшить отношения между родителями и детьми, пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой пресс-службу регионального Минздрава.

Дети, которым читают, «сами быстрее учатся этому, расширяют словарный запас, проще сосредотачиваются и контролируют эмоции», отметила Фатхуллина. Читая ребёнку, взрослый помогает ему развивать логическое мышление и воображение.