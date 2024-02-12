Социологи назвали основные проблемы, с которыми сталкиваются родители Среднего Урала

Родители Свердловской области высказались, что им необходимо обучение по вопросам родительства. Многие свердловчане не могут правильно выходить из конфликтов, связанных с учебной средой ребенка. Свердловские социологи рассказали, как распознать проблемы у ребенка и какие изменения ждут сферу воспитания в ближайшем будущем.

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В исследовании Уральского федерального университета приняли участие 1180 родителей, 20 % из которых – многодетные. Как рассказала заместитель директора Школы государственного управления и предпринимательства УрФУ Анна Багирова, более половины родителей видят необходимость в специальных знаниях для реализации родительского труда.

Основные проблемы уральских родителей

Психологические знания. Мамы и папы Среднего Урала хотели бы научиться разбираться в конфликтных ситуациях и выходить из них, например, научиться видеть проблему в детско-родительских взаимоотношениях, разбираться в конфликтах школьной среды, когда родители не понимают, по каким принципам выставляются оценки их детям и как решить проблему, когда учитель и ребенок находятся в конфронтации. Зачастую родители не знают, как взаимодействовать с образовательными организациями, не навредив ребенку, а еще не понимают принципы поведения ребенка в переходном возрасте и в период сепарации.

Медицинские знания. Основной страх родителей в этой области знания – это оказание первой доврачебной помощи. Часто можно заметить растерянность и испуг, как только ребенок получает какую-либо травму, или же неверную реакцию на случившееся.

Бытовые и педагогические проблемы также интересуют свердловских родителей. Они не понимают, как привить ребенку ответственность за себя и научить его самообслуживанию.

Исходя из обширного списка проблем, с которыми сталкиваются родители, можно предугадать, что свердловчане серьезно обеспокоены вопросами воспитания детей. Опрос показал, что 70 % опрошенных нуждаются и хотят пройти родительское обучение.

Когда возникает потребность в знаниях о воспитании детей и что может в этом помочь?

Сразу после рождения ребенка родители стремятся узнать как можно больше информации об их дальнейшей жизни и о том, как воспитать здорового ребенка в физическом и психологическом плане.

«В самой сфере родительства постоянно все меняется, оно усложняется. Этот труд становится более разнообразным, более энергозатратным. Там становится больше нервных перегрузок. Сейчас еще цифровая среда появилась, в которой тоже нужно ориентироваться. Соответственно, сразу возникает потребность в обучении», – рассказала Анна Багирова.

Еще одной исключительной чертой современного родительства можно считать то, что свердловские родители, понимая всю сложность воспитания детей, перестали ориентироваться на мнение старшего поколения в вопросах воспитания и отдают предпочтение экспертному мнению, которое подкреплено научным знанием и не поддается сомнению.

Как распознать проблемы у детей и оказать помощь?

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая обратила внимание на то, что в основе любого общения лежит доверие, поэтому, чтобы создать экологическую среду в общении с ребенком, родителю необходимо помнить о том, что тело ребенка может выдать его эмоциональные тревоги, даже если сам он заявляет, что повода для беспокойства нет. Любое проблемное поведение ребенка стоит рассматривать как призыв о помощи.

«Если ребенок, как вам кажется, не слушается, капризничает, это не значит, что он плохой. Это всего лишь значит, что он вам кричит, что у него проблемы: «Мне нужно чуть больше любви», «мне нужно чуть больше внимания», «возможно мне нужна помощь специалистов», – заявила председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

Изменения в родительском сообществе в Свердловской области

Родители становятся активными участниками школьных процессов, поэтому появилась потребность в замене родительских собраний на частные встречи и онлайн-встречи. С такой инициативой выступил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Родительское собрание, мне кажется, это устаревшая и ненужная форма. Инструктаж. Потому что общих вопросов в воспитании нет. Они всегда персональны. Каждый родитель очень ждет, когда ему расскажут, как ему взаимодействовать, не в целом с детьми, а конкретно со своим сыном и со своей дочерью», – поделился Игорь Мороков.

В Свердловской области уже созданы сообщества родителей, в которых происходит общение родителей и детей на различные темы, направленное на сближение и понимание старшим и младшим поколениями друг друга. Предполагается, что в будущем подобных пространств станет больше.

Основные вопросы, которые требуют решения в родительстве

Специалисты УрФУ акцентировали внимание на том, что родительству необходимо обучать на разных уровнях развития, то есть начиная с садика и заканчивая университетом, все свердловчане смогут понять, что такое родительство и как не стать заложником этого сложного, но нужного процесса.

Анна Багирова предложила создать в университетах специальное направление «Технологии родительского труда», где студенты смогут изучать важные жизненные концепты, которые помогут им во взрослой жизни, например, курс лекций «Любовь к детям. Ответственность за их воспитание и развитие», «Родительский труд. Его предназначение», «Содержание родительского труда» и др.

Анна обратила внимание и на феминную повестку, уточнив, что очень важно помнить о значимости женского труда в семейной жизни. Социолог акцентировала внимание на том, что женщины и мужчины в равной степени ответственны за бюджет, быт и воспитание детей, поэтому прививать разделение труда в семейной жизни необходимо.

«Неоплачиваемый женский труд». Оценивать можно стоимость. Это важно, когда наши будущие отцы, молодые люди, будут по-другому относиться к выбору своей супруги. Они будут ценить тот труд, который она выполняет», – поделилась мнением исследовательница.