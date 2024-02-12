Дети-первенцы: чем они отличаются от своих братьев и сестер
Существует мнение, что единственный ребёнок в семье непременно вырастет эгоистом. Чтобы этого не произошло многие родители решаются на второго отпрыска. Правда, психологи уверяют — главную проблему такой поступок всё равно не решит. По их мнению, первенец всегда будет выделяться на фоне младших братьев и сестёр. Увы, с учётом такой закономерности человек менее эгоистичным не вырастает. Зато больше шансов стать начальником.
Американский эксперт-психолог и автор книг по воспитанию детей Майкл Гроуз утверждает, что порядок появления детей на свет влияет на формирование взглядов на мир, поведение и лидерские качества. Гроуз, проанализировав практики взаимоотношений разновозрастных детей, пришёл к выводу, что старшие дети обладают рядом конкурентных преимуществ. Они, как правило, являются более успешными учениками, готовы брать ответственность не только за себя, но и окружающих людей, стремятся достигать поставленных целей. Перечисленные качества считаются необходимыми для тех, кто хочет занимать руководящую должность.
Социологические исследования, целью которых было изучение профессиональных ожиданий американцев, продемонстрировали, что первенцы ещё и более властны, амбициозны. А в 2007 году компания Vistage International провела другой опрос, участниками которого стали 1582 генеральных директора разных крупных предприятий и компаний. Его результаты показали, что около 43% респондентов оказались в своих семьях первыми детьми.
Вопросами успешности первенцев исследователи заинтересовались несколько десятилетий назад. Всё это время шло также изучение их интеллектуальных способностей. Оказалось, что средняя разница показателей IQ у братьев и (или) сестёр незначительна — у первенца всего на три пункта выше. Но на практике этого более чем достаточно, чтобы занять лидирующие позиции по сравнению со своими «последователями». .
Участниками исследования становились только мужчины. Однако учёные полагают, что полученные результаты можно считать репрезентативными, так как пол мало влияет на показатели IQ.
Далее было выдвинуто предположение, что на успешность «первопроходцев» влияют биологические факторы. Для этого эксперты изучили характеристики молодых людей, которые стали старшими в семье после смерти первенца. Их оценки в среднем соответствовали «биологическим первенцами». Таким образом, можно сделать вывод, что лидерство старших детей — черта приобретаемая.