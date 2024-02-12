Дети-первенцы: чем они отличаются от своих братьев и сестер

Существует мнение, что единственный ребёнок в семье непременно вырастет эгоистом. Чтобы этого не произошло многие родители решаются на второго отпрыска. Правда, психологи уверяют — главную проблему такой поступок всё равно не решит. По их мнению, первенец всегда будет выделяться на фоне младших братьев и сестёр. Увы, с учётом такой закономерности человек менее эгоистичным не вырастает. Зато больше шансов стать начальником.

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Американский эксперт-психолог и автор книг по воспитанию детей Майкл Гроуз утверждает, что порядок появления детей на свет влияет на формирование взглядов на мир, поведение и лидерские качества. Гроуз, проанализировав практики взаимоотношений разновозрастных детей, пришёл к выводу, что старшие дети обладают рядом конкурентных преимуществ. Они, как правило, являются более успешными учениками, готовы брать ответственность не только за себя, но и окружающих людей, стремятся достигать поставленных целей. Перечисленные качества считаются необходимыми для тех, кто хочет занимать руководящую должность.

Социологические исследования, целью которых было изучение профессиональных ожиданий американцев, продемонстрировали, что первенцы ещё и более властны, амбициозны. А в 2007 году компания Vistage International провела другой опрос, участниками которого стали 1582 генеральных директора разных крупных предприятий и компаний. Его результаты показали, что около 43% респондентов оказались в своих семьях первыми детьми.

Вопросами успешности первенцев исследователи заинтересовались несколько десятилетий назад. Всё это время шло также изучение их интеллектуальных способностей. Оказалось, что средняя разница показателей IQ у братьев и (или) сестёр незначительна — у первенца всего на три пункта выше. Но на практике этого более чем достаточно, чтобы занять лидирующие позиции по сравнению со своими «последователями». .

Участниками исследования становились только мужчины. Однако учёные полагают, что полученные результаты можно считать репрезентативными, так как пол мало влияет на показатели IQ.