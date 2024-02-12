На лекцию – с мамой: как работают детские сады при университетах

В новых университетских общежитиях будут запланированы специальные семейные комнаты, а при вузах также будут открывать группы для кратковременного пребывания детей - мини-детсады.

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По словам замминистра науки и высшего образования Ольги Петровой, это поможет молодым мамам работать и учиться, а также поспособствует улучшению демографической ситуации в стране.

Но практика садиков при вузах - не новая, просто до сих пор она не была повсеместной. Корреспонденты "РГ" узнали, как уже сейчас работают детские садики при университетах.

Пища для ума

В структуре Томского государственного университета детский сад работает уже более полувека. Сюда могут привести своих малышей от 2 до 7 лет студенты, аспиранты, магистранты, преподаватели и другие специалисты университета. Сегодня садик посещают 215 ребятишек, почти четверть из них - дети студентов.

- У нас 12-часовой график, мы работаем с 7:30 утра до 19:30 вечера, - рассказала "РГ" заведующая детсадом ТГУ Лариса Руденок. - Поэтому родители могут спокойно заниматься учебой или наукой и не переживать. У нас отличная инфраструктура, современные игровые и спортивные площадки, сбалансированное пятиразовое питание.

А поскольку садик "университетский", то здесь есть и пища для ума. Для воспитанников предусмотрена обширная образовательная программа. С юных лет дети самостоятельно собирают роботов, участвуют в научных опытах, а еще изучают сразу два иностранных языка - английский и китайский.

Плата за детский сад составляет около 3 тысяч рублей в месяц.

Под присмотром тьюторов

В Пермском государственном национальном исследовательском университете с прошлой осени работает комната матери и ребенка. Молодые мамы - студентки и преподаватели вуза спокойно оставляют здесь своих малышей и уходят на занятия. Детская комната находится в студенческом общежитии, которое стоит совсем рядом с учебными корпусами.

За малышами раньше присматривали студенты-волонтеры или, по заявке мамы, приглашали нянечек. С начала этого года функцию воспитателей взяли на себя девушки, прошедшие необходимое обучение.

- Это наши студентки, которые захотели оказывать помощь. Сейчас они квалифицированные тьюторы, - пояснили в университете.

Оставить здесь ребенка можно на 2-4 часа. В комнате есть гигиенические материалы - салфетки, полотенца и прочее. Есть, где малышам поиграть, например, имеется небольшое футбольное поле. Есть также место и для спокойных занятий. А кто устанет, можно расслабиться в креслах-качалках, стоящих за ширмочкой.

Если у молодых мам, пришедших на консультацию или экзамен вместе с малышом, возникнет нужда покормить ребенка, в комнате для этого есть стульчик с подносом для кормления. Кстати, здесь же предусмотрено и место для хранения колясок.

Пользование комнатой матери и ребенка в ПГНИУ бесплатное.

Эйнштейн с пеленок

В Северо-Кавказском федеральном университете на Ставрополье уже запустили пилотный проект научного детского сада. Он будет выполнять задачи обычного садика, но с более обширным подходом к несвойственным для маленьких детей предметам: химии, физике, биологии.

На стадии "пилота" садик разместили в одном из общежитий университета, где сейчас уже действует комната пребывания детей. Там студенты и сотрудники оставляют малышей, пока сами заняты учебой или работой в вузе. Пока эту комнату и дополнительные помещения оборудуют с учетом всех требований, но на следующем этапе создадут полноценный научно-образовательный центр в формате детского сада.

- Формирование основ научной культуры должно начинаться с самого раннего возраста. Будущих ученых нужно воспитывать с детства, поощряя их любознательность и развивая креативное мышление, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. - Вузы обладают для этого всеми ресурсами и компетенциями. Поэтому мы приняли решение создать такой центр для детей.

Малышей будут водить в лаборатории, знакомить с интересными научными разработками и простым языком рассказывать о самых захватывающих аспектах научной работы.

По общероссийской статистике, около 30 процентов браков молодые люди заключают в годы учебы. В некоторых семьях малыш рождается в период, когда мама еще учится, поэтому одна из задач детсада при вузе - брать на себя заботу о ребенке.

Магистр с игрушками

Магистрант Дагестанского государственного университета Мару Османова разработала проект игровой комнаты при вузе для детей студентов и сотрудников. Ее предполагается оборудовать развивающими игрушками, книгами, спортивным инвентарем.

- Организация работы мест детского и семейного творчества позволит освободить личное время семейных студентов и преподавателей для научной и образовательной работы, организовать обмен опытом между родителями в вопросе воспитания детей, - считает Османова.

Плюсами данного проекта, по ее словам, станет увеличения числа семейных пар, желающих получить высшее образование. Это позволит студентам-родителям больше посвятить себя науке, а женщины перестанут бояться беременности и материнства.

Снова в "Сказку"?

В Южно-Российском государственном политехническом институте имени Платова (Новочеркасский политех) в течение нескольких десятилетий существовал свой детский сад "Сказка". Его строили еще в советские годы сами сотрудники и студенты и брали туда малышей с ясельного возраста. Правда, к органам управления образованием садик никак не относился. Госфинансирования не было.

"Сказка", рассчитанная на 200 ребятишек, прожила долго. Но содержать полноценное дошкольное учреждение было дорого. Сад закрылся лет пять назад. Но сотрудники и бывшие студенты, которых сад очень выручал, вспоминают о нем с теплотой.

- Сейчас моей дочери 30 лет. Но с двух лет она посещала нашу "Сказку". Не представляете, как это было удобно. Садик там же, где и работа. Туда ходили дети и студентов, и аспирантов, и преподавателей. Для деток устраивали праздники, с ними занимались подготовкой к школе, вкусно кормили, - рассказывает председатель профкома работников института Елена Лазарева.