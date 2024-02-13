У вас родился первый ребенок. Какие деньги и помощь можно получить от государства?

Каждый год в России рождается более миллиона детей

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В 2023 году в России появилось на свет около 1,2 миллиона новых граждан, годом ранее — 1,3 миллиона. Демографические показатели — одни из главных для страны. А для большинства людей появление нового члена семьи означает немалый стресс, ведь их ждут не только новые радости, но и бесконечные траты: на коляску, одежду, памперсы, игрушки, детское питание и лекарства. Помочь с этим готово государство. В России существует целый ряд выплат, как единоразовых, так и ежемесячных, которые помогают семьям становиться больше. О части этих выплат россияне попросту не знают или думают, что их оформление слишком сложный процесс и результат того не стоит. «Лента.ру» в рамках проекта «Имеешь право» показывает, что это не так. Какие выплаты при появлении детей вам доступны и как их получить — рассказываем в карточках.

2024 год объявлен Годом семьи в России

Указ о проведении Года семьи подписал президент России Владимир Путин. Согласно тексту документа, это нужно для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи. Если вы планируете родить ребенка, то Год семьи для этого — самое время! Несмотря на санкции и непростую внешнеполитическую обстановку, при формировании федерального бюджета на 2024 год учтена необходимость исполнения социальных обязательств страны перед гражданами, в частности — перед семьями с детьми.

«В бюджете предусмотрены необходимые средства для (...) увеличения пенсий, зарплат, детских пособий», — заверил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При рождении ребенка положена единовременная выплата

Самая известная и простая в получении выплата при рождении ребенка — федеральное единовременное пособие. Его размер с 1 февраля 2024 года — 24 604 рублей. На оформление выплаты у вас есть полгода со дня рождения малыша.

Чтобы ее получить, нужно всего три документа. Два из них выдадут в ЗАГСе — это свидетельство о рождении ребенка и справка по форме 24. Обе эти бумаги вы получите в единственном экземпляре, свидетельство о рождении потом оставите себе, а справку отдадите при оформлении пособия.

24 604 рублей платят при рождении ребенка в России с 1 февраля 2024 года.

Важно! Размер федерального пособия каждый год индексируется. Актуальные цифры можно посмотреть на сайте Consultant.ru.

А кто получит выплату — мама или папа?

Единовременная выплата положена только одному из родителей. Ключевое требование — наличие постоянной работы. Если работает только один родитель, то выбор очевиден. А в случае развода пособие получает тот родитель, с которым остается ребенок.Перед тем как писать заявление, нужно документально подтвердить тот факт, что выплату получает только один родитель (да, несмотря на то что справка по форме 24 выдается в единственном экземпляре). Для этого второму родителю нужно взять справку о том, что пособие ему не назначалось.

Те, кто трудоустроен, могут получить документ по месту работы, а безработные и самозанятые — в Социальном фонде России (СФР).

Родителям в разводе оформлять эту справку не нужно, вместо нее понадобится копия свидетельства о расторжении брака и справка о составе семьи по форме 9.

Какие еще документы нужны, чтобы получить выплату?

Вам надо будет написать на имя работодателя заявление и подать его по месту работы, лично или по доверенности. Примерное содержание заявления таково: «Я, Иванов Иван Иванович, прошу назначить мне единовременное пособие в связи с рождением ребенка».

К заявлению нужно приложить все документы:

копию свидетельства о рождении;

справку по форме 24;

справку о неполучении пособия вторым родителем.

А если оба родителя безработные или работают «на себя»?

Не переживайте, право на получение единовременной выплаты при рождении ребенка имеют все: безработные, фрилансеры и ИП. Но пакет необходимых документов у них будет больше. Так, безработному получателю пособия придется добавить трудовую книжку и реквизиты для перечисления средств, а ИП — копию документа о своем статусе. Для получения пособия они должны обратиться в СФР. Туда можно пойти лично или подать документы через «Госуслуги». Кроме того, на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях выплата увеличивается на районный коэффициент. Так, например, в 2023 году тысячи семей на Ямале получили единовременную выплату в размере 34 363 рубля (при актуальном на тот момент размере выплаты в 22 909 рублей для всех россиян).

А еще за рождение ребенка в России можно получить сотни тысяч рублей

Речь о материнском капитале. Строго говоря, это не совсем выплата, а сертификат на определенную сумму, которую можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату товаров и услуг для детей с инвалидностью. На выплаты наличными из маткапитала могут рассчитывать только семьи с невысоким доходом.

630 400 рублей получает семья при рождении ребенка в 2024 году.

Материнский, или семейный, капитал — одна из самых масштабных программ национального проекта «Демография» и хорошее подспорье для семей с детьми. С момента появления его получили более 13,5 миллиона семей. Следите за нашим проектом — и узнайте во всех подробностях, как правильно оформить маткапитал и на что его можно потратить.

А если я хочу усыновить ребенка, мне что-то положено?

В России, по информации Минпросвещения, 375 699 сирот. Из них 34 077 находятся в детских домах. По данным федерального портала «Усыновите.ру» на 1 февраля 2024 года, приемную семью ищут 35 431 детей.Оставшиеся без родителей дети не меньше других нуждаются в любви и заботе. Если вы готовы их дарить, знайте, что вам положена единовременная выплата в том же размере, как если бы ребенок родился в вашей семье, — 24 604 рублей. Право на выплату есть как у усыновителей, так и у приемных родителей, опекунов и попечителей.Пособие выплачивает СФР, поэтому, чтобы получить деньги, нужно обратиться в одно из его отделений, предварительно подав заявление через «Госуслуги» и дождавшись ответа. Сделать это необходимо в течение полугода с момента передачи ребенка в семью.

Какие документы нужно иметь при подаче заявления в СФР?

Паспорт.

Документ, который подтверждает факт передачи ребенка в семью: решение суда об усыновлении или установлении опеки либо попечительства или срочный договор между родителем и органом опеки.

Свидетельство о рождении ребенка.

Реквизиты для перечисления средств.

Москвичи могут получить еще больше — для них есть дополнительные выплаты

Москвичи имеют право получить еще и единовременную компенсацию на возмещение расходов. Ее может оформить любой родитель, усыновитель или опекун. Но важно соблюсти условия. Родители или усыновители могут получить деньги, если хотя бы один из них прописан в Москве и живет вместе с ребенком. Как и единовременное пособие, компенсация назначается только одному из получателей. Родители должны подать заявление только лично и только в электронном виде на портале mos.ru в течение шести месяцев со дня рождения малыша, а усыновителям на это дают 12 месяцев с момента усыновления. Те, кто усыновил ребенка в Москве, имеют право на выплату вне зависимости от места жительства и даже гражданства.

Опекун тоже может претендовать на выплату, но только если он проживает совместно с опекаемым ребенком и у одного из них — ребенка или опекуна — есть постоянная регистрация в Москве. Опекуны могут подать заявление на компенсацию как лично, так и через представителя в одном из столичных МФЦ.Если из федерального бюджета на каждого ребенка платят одинаковую сумму, то московские выплаты отличаются.

7293 рубля заплатят в Москве за первого рожденного или усыновленного в 2024 году ребенка, 19 223 рубля — за второго и последующих детей.

Кроме того, размер выплаты увеличится, если в семье появятся одновременно трое и более детей. В этом случае единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов составит 66 279 рублей.

Я подхожу по всем параметрам и хочу получить компенсацию. Какие документы нужны?

Чтобы получить выплату при рождении ребенка в Москве, понадобятся следующие документы:

паспорт;

документ, подтверждающий место жительства, если вы москвич (разворота паспорта с пропиской будет достаточно, но если по каким-то причинам его нет, то нужна, например, справка из МВД);

документ, подтверждающий место жительства ребенка в Москве; свидетельство о рождении ребенка;

свидетельства о рождении старших детей (понадобится, чтобы определить размер выплаты);

документы, подтверждающие, что в семье есть дети от предыдущих браков, рожденные вне брака либо усыновленные (если таковые есть);

реквизиты для перечисления средств.

Дополнительно могут спросить свидетельство об установлении отцовства, а также документ об отсутствии второго родителя и справку об изменении фамилии. Если вы родитель-одиночка или недавно меняли Ф.И.О., рекомендуем подготовиться заранее.А еще каждой семье с новорожденным ребенком дарят набор из 49 предметов. Это именно те вещи, которые понадобятся новоиспеченным родителям в первый год жизни ребенка.

При усыновлении ребенка в Москве пакет документов будет чуть больше, чем при рождении. К счастью, и времени на подачу заявления у вас будет больше! Перед обращением в отдел социальной защиты населения Москвы рекомендуем заранее заполнить заявление и сделать копии необходимых документов.

Какие документы нести в отдел соцзащиты усыновителям?

Паспорта обоих родителей — в случае усыновления семейной парой. Свидетельство о рождении ребенка. Свидетельство об усыновлении. Решение суда об усыновлении с отметкой о вступлении в законную силу. Справка, подтверждающая, что ребенок живет с усыновителями. Документ, подтверждающий дату снятия ребенка с полного гособеспечения. Справка из соцзащиты Москвы о неполучении выплаты одним усыновителем либо парой. Справка из органов опеки другого субъекта страны о прекращении ежемесячной выплаты в связи с усыновлением — если ребенка взяли не из московского детдома. Реквизиты для перечисления средств.

Важно! Если усыновитель проживает в Москве, то подавать заявление нужно по месту жительства заявителя. Если выплата выдается на усыновленного в Москве ребенка, необходимо обращаться в отдел соцзащиты по месту усыновления.Опекунам, если они подают заявление через представителя, надо не забыть приложить доверенность на уполномоченное лицо.

А еще есть 187 тысяч рублей за усыновление. Кому государство заплатит такие деньги?

Сразу оговоримся: усыновление — не способ обогащения, а серьезный труд и огромная ответственность. Каждый год в детские дома возвращают около 5 тысяч детей. Это безрадостная статистика.

Чтобы возвратов было как можно меньше, специалисты по усыновлению призывают тщательно готовиться к появлению в семье приемного ребенка. Усыновители должны понимать, что детдомовские дети глубоко травмированы и имеют тяжелый бэкграунд, поэтому к ним нужен особый подход, которому, конечно, нужно научиться, перед тем как забирать ребенка в семью. Чем старше ребенок, тем больше у него будет багаж непростых воспоминаний.Часто в детские дома попадают родные братья и сестры. И случается так, что их разлучают еще в детстве: один ребенок отправляется в приемную семью, другой остается в детдоме. Разлука для них может быть колоссальной травмой. Наконец, в детские дома попадают не только здоровые дети. По данным Минпросвещения, больше половины сирот в детдомах имеют ограниченные возможности здоровья, еще 21 процент — инвалидность. Им требуется не только семья, но и тщательный уход. Многие за всю жизнь не видели ничего, кроме детдома.

Задача приемных родителей — подарить этим детям ту любовь и заботу, которую они не смогли получить раньше.

По объективным причинам содержать таких детей дороже. Поэтому государство заплатит 187 996 рублей 90 копеек вместо стандартных 24 604 рублей тем, кто возьмет в семью:

сироту старше 7 лет;

кровных братьев или сестер;

ребенка с инвалидностью.

Выплата положена на каждого ребенка. А в Москве за появление в семье сразу троих детей полагается дополнительная компенсационная выплата. Так, за усыновление троих кровных братьев или сестер выплатят по 187 тысяч рублей на каждого ребенка и еще 66 279 рублей дополнительно.

Эти деньги вам понадобятся не только на лекарства и специальное медицинское обслуживание, если ребенок имеет инвалидность, но и на повседневные базовые вещи, такие как одежда и игрушки. Чем старше ребенок — тем больше ему нужно вещей и тем они дороже. В конце концов траты могут быть совершенно непредвиденными, и на деле выплата 187 тысяч рублей может оказаться не такой уж большой.Оформляется выплата так же, как и стандартное единовременное пособие. Начать следует с подачи заявления через «Госуслуги». Возможно, понадобятся дополнительные документы, подтверждающие кровное родство или инвалидность, об этом вам скажут в СФР.

Какие регионы дают надбавки за рождение ребенка?

В Москве, например, есть дополнительное единовременное пособие молодым семьям, в которых появился ребенок. Эти выплаты до сих пор называют «лужковские». Их назначают москвичам, если возраст одного родителя или обоих не превышает 35 лет, а их среднедушевой доход ниже установленного в столице прожиточного минимума — 22 662 рубля на 2024 год. Кроме того, учитывается, есть ли у семьи недвижимость, машина и деньги в банках. Пособие выплачивается как при рождении ребенка, так и при усыновлении.

За первого ребенка выплатят пять прожиточных минимумов (113 310 рублей), за второго — семь (158 634 рубля), за третьего — десять (226 620 рублей).

Важно! Если кто-то из родителей принимает участие в специальной военной операции (СВО), то семья получит выплату вне зависимости от уровня дохода и имущества в собственности. Речь идет о семьях как служащих по контракту военных и мобилизованных, так и добровольцев. Дополнительные выплаты семьям с доходом ниже прожиточного минимума при рождении ребенка предусмотрены и в Московской области. Прожиточный минимум в Подмосковье составляет 18 296 рублей на душу населения. При назначении пособия учитывается, какой ребенок родился — первый, второй или третий. В Петербурге и Ленинградской области при рождении ребенка тоже можно получить деньги, но только на специальную карту и только на покупку детских товаров. На вещи для первенца на детскую карту перечислят 41 078 рублей, а для второго и третьего ребенка — 54 774 и 68 464 рубля соответственно.

Наконец, регионы, которые нацелены на улучшение демографических показателей, выплачивают новоиспеченным родителям собственный аналог федерального единовременного пособия. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе заплатят 20 тысяч рублей в качестве подарка «Расту в Югре» и 15 тысяч рублей, если первенец родился у местного жителя в возрасте до 35 лет.